Julien Duranville sur Nathan De Cat, son... beau-frère : "Il n'aura pas de mal à s'adapter avec les Diables"

Julien Duranville sur Nathan De Cat, son... beau-frère : "Il n'aura pas de mal à s'adapter avec les Diables"
Photo: © photonews

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Sélectionné avec les U21, Julien Duranville s'est exprimé sur la première convocation chez les Diables Rouges de... son beau-frère, Nathan De Cat, en couple avec la sœur du joueur prêté par Dortmund au FC Bâle.

Enfin capable d'enchaîner les matchs depuis son arrivée au FC Bâle en prêt, Julien Duranville fait partie de la sélection des Diablotins pour cette trêve internationale du mois de mars.

Interrogé par la presse au Proximus Basecamp de Tubize, le jeune ailier gauche a évoqué la manière avec laquelle il est, pour l'instant, parvenu à se sortir de ses blessures à répétition, avant d'évoquer le cas... Nathan De Cat.

Et ce n'est pas par hasard si l'ancien Anderlechtois a été amené à parler du nouveau grand talent des Mauves, puisque Julien Duranville n'est autre que le beau-frère de Nathan De Cat, en couple avec la sœur du joueur du FC Bâle.

Nathan De Cat, le beau-frère de Julien Duranville

"J'espère qu'il fera bien avec les Diables. Mais il joue déjà énormément à Anderlecht, donc je pense qu'il s'adaptera rapidement malgré son jeune âge. Je le connais bien, on passait pas mal de temps ensemble quand il venait voir ma sœur à Dortmund et que j'étais toujours là-bas", a déclaré le joueur de 19 ans, cité par nos confrères de la Dernière Heure.

Lire aussi… Plus mature et moins blessé, Julien Duranville revient sur sa période infernale : "Il y a eu des angoisses"
"Il est évident que Nathan représente un grand espoir pour la Belgique. Est-ce que je lui ai demandé de signer à Dortmund ? Je ne veux pas guider ou influencer quiconque dans ses choix. Mais si quelqu'un a des questions, je peux évidemment l'aiguiller", a-t-il conclu.

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