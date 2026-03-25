Toby Alderweireld rêve d'un grand retour... mais quand ? "S'ils ont besoin de moi, qu'ils m'appellent"

Consultant pour la télévision du nord du pays depuis la fin de sa carrière sportive, Toby Alderweireld rêve d'un retour à l'Antwerp, dans un rôle important. L'appel du pied de l'ancien défenseur des Diables Rouges est on ne peut plus clair.

Après avoir pris sa retraite sportive le 1er juillet dernier, Toby Alderweireld n'est pas resté longtemps inactif, puisqu'il apparaît désormais régulièrement à la télévision, dans le nord du pays, en qualité de consultant.

Cependant, l'ancien Diable Rouge (127 sélections) peine à vivre loin des terrains de football. "Quand je suis en studio comme consultant, ça va. Mais dès que je reviens près d'un terrain, c'est vraiment difficile de ne plus jouer", a confié l'ancien défenseur de 37 ans dans les colonnes de HUMO.

L'ancien défenseur de l'Ajax Amsterdam, de l'Atlético de Madrid, de Tottenham et de l'Antwerp en est certain : il veut retrouver un poste à responsabilité plus près des terrains, et a déjà une petite idée du club qu'il aimerait rejoindre.

Toby Alderweireld veut travailler à nouveau pour l'Antwerp

"Je suis certain que j'aimerais revenir un jour. On me demande souvent pourquoi je ne deviens pas entraîneur, surtout avec mon vécu. Beaucoup ont vu en moi une vocation", a déclaré Alderweireld, toutefois réticent à l'idée de partir à l'étranger en raison des contraintes familiales que cela imposerait.



"Mon principal atout, c'est mon attachement à l'Antwerp. J'ai tout donné pour ce club pendant trois ans. Mais c'est aussi mon point faible : je n'ai qu'Anvers dans ma vie. J'aimerais vraiment revenir au Bosuil et occuper un poste important, quelque chose qui me permette d'avoir un réel impact. Ils traversent une période difficile, donc ça ne sera pas pour demain. Mais s'ils ont besoin de moi, qu'ils m'appellent", a conclu Toby Alderweireld, d'un très clair appel du pied.