Le CEO de l'Union belge, Peter Willems, ne se déplacera pas aux États-Unis : son papa est décédé

Le CEO de l'Union belge, Peter Willems, ne sera pas du voyage aux États-Unis pour les matchs amicaux des Diables Rouges.

Le directeur général a récemment perdu son papa, qui était âgé de 78 ans. Une triste nouvelle, qui le contraint de rester en Belgique afin d'assister aux funérailles qui se tiendront ce samedi, révèle La DH Les Sports +.

Le directeur sportif, Vincent Mannaert, sera quant à lui bien au rendez-vous. La Belgique affrontera les États-Unis ce samedi et le Mexique mercredi prochain (le 1er avril).



La rédaction de Walfoot.be tient à présenter ses plus sincères condoléances à Peter Willems, ainsi qu’à sa famille et à ses proches.

Départ à 14h

Les Diables Rouges s'envoleront pour les États-Unis, et plus précisément pour Atlanta, ce mercredi à 14 heures. La première rencontre contre les États-Unis se disputera au Mercedes-Benz Stadium.

Le match de mercredi prochain se disputera dans une autre ville. En effet, la Belgique affrontera le Mexique dans le stade Soldier Field, situé à Chicago.



En juin, les Diables Rouges ont déjà deux autres rencontres amicales de programmées. Ils affronteront la Croatie le 2 et la Tunisie le 6. La Coupe du monde débutera le 15 juin prochain pour la Belgique avec un match contre l'Égypte.