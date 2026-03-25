Une équipe de Ligue 1 battue par un RFC Seraing en pleine confiance

En cette période de trêve internationale, le RFC Seraing affrontait le FC Metz en déplacement dans le cadre d'un match amical. Les Métallos se sont imposés sur le score de 1-2 ce mercredi.

Sur une série de six matchs sans défaite (sans compter le match contre Courtrai annulé), le RFC Seraing est actuellement en pleine forme. En match amical, les Métallos sont venus à bout d'une formation de Ligue 1, le FC Metz.

Après une première période riche en occasions, les deux équipes sont rentrées dos à dos (0-0) aux vestiaires à la pause. Les Métallos ont manqué cruellement d'efficacité, sans quoi ils auraient clairement pu mener.

Les hommes d'Arnauld Mercier se sont finalement imposés sur le score de 1-2. Les jeunes Relja Bisevac (19 ans) et Reda Aamer (17 ans) ont inscrit les deux buts sérésiens.

Sept changements à la pause

Seraing avait débuté la rencontre avec le onze suivant : Ngoua, Kebe, Bukusu, Solheid, Da Costa, Faye, Boukteb, Diarra, Agne Ba, Muland et Akpa-Chukwu. À la pause, sept changements ont été effectués. Kebe, Solheid, Da Costa, Faye, Agne Ba, Muland et Akpa-Chukwu ont cédé leur place à Paulo Da Silva, Bisevac, Ndiaye, Lockman, Bouchentouf, Di Crescenzo et Ondo-Eyi.



Les Sérésiens lutteront à nouveau pour leur maintien après la trêve internationale. Le dimanche 5 avril, ils recevront le Patro Eisden avant de se déplacer à Lokeren (le 10 avril) et d'ensuite recevoir le leader, le SK Beveren, lors de la dernière journée (le 17 avril).