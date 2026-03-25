Improbable mais pas impossible : comment le troisième des Playoffs pourrait finir sans ticket européen

Pour la dernière fois, les Playoffs s'apprêtent à rebattre les cartes de toute une saison. Dans le top 6, tout le monde vise une place européenne pour la saison prochaine.

Pour l'Union, le Club de Bruges, Anderlecht et La Gantoise, la Coupe d'Europe est un must : le modèle de fonctionnement de ces clubs s'appuie sur les recettes de l'UEFA et la mise en valeur de leurs joueurs sur la scène continentale.

De leur côté, Malines et Saint-Trond feront tout pour ajouter la cerise sur le gâteau après une saison d'ores et déjà au-delà des attentes. Retrouver la Coupe d'Europe rappellerait quelques doux souvenirs au Stayen et derrière les Casernes.

Tout reste à jouer

Parmi ces six équipes, l'Union a déjà sécurisé un ticket européen en terminant premier de la compétition régulière. Ce titre de champion de la première phase de la compétition assure aux Saint-Gillois de disputer au minimum le deuxième tour préliminaire de l'Europa League. Un ticket que les hommes de David Hubert chercheront bien évidemment à améliorer d'ici la fin de saison.

Deux occasions s'offrent à l'Union pour y parvenir : des Playoffs à la hauteur de leur première partie de saison et la finale de la Coupe contre Anderlecht. Mais si l'Union venait à connaître une baisse de régime, leur ticket de champion de la phase régulière pourrait valoir à la Pro League un scénario inattendu.

Si Anderlecht parvient à se défaire de son ennemi bruxellois en finale de la Coupe, il disputera les barrages de l'Europa League. Même en terminant cinquième ou sixième. Si en plus de cela, l'Union finit hors du top 3, le troisième ne serait pas assuré d'un ticket européen.



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Pour les deux premiers, rien ne changerait : le champion serait directement qualifié pour la phase de ligue de la Ligue des Champions, son dauphin en disputerait le deuxième tour préliminaire. Quatre des cinq tickets européens réservés au football belge seraient donc déjà attribués.

Le dernier sésame continental se jouerait donc entre le troisième des Champions' Playoffs et le vainqueur des Europe Playoffs. Si ce dernier l'emporte, le troisième des Champions' Playoffs finirait donc sans football européen. Ces calculs d'apothicaires nous manqueront quand les Playoffs auront disparu.