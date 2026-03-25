Improbable mais pas impossible : comment le troisième des Playoffs pourrait finir sans ticket européen

Improbable mais pas impossible : comment le troisième des Playoffs pourrait finir sans ticket européen
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Pour la dernière fois, les Playoffs s'apprêtent à rebattre les cartes de toute une saison. Dans le top 6, tout le monde vise une place européenne pour la saison prochaine.

Pour l'Union, le Club de Bruges, Anderlecht et La Gantoise, la Coupe d'Europe est un must : le modèle de fonctionnement de ces clubs s'appuie sur les recettes de l'UEFA et la mise en valeur de leurs joueurs sur la scène continentale.

De leur côté, Malines et Saint-Trond feront tout pour ajouter la cerise sur le gâteau après une saison d'ores et déjà au-delà des attentes. Retrouver la Coupe d'Europe rappellerait quelques doux souvenirs au Stayen et derrière les Casernes.

Tout reste à jouer

Parmi ces six équipes, l'Union a déjà sécurisé un ticket européen en terminant premier de la compétition régulière. Ce titre de champion de la première phase de la compétition assure aux Saint-Gillois de disputer au minimum le deuxième tour préliminaire de l'Europa League. Un ticket que les hommes de David Hubert chercheront bien évidemment à améliorer d'ici la fin de saison.

Deux occasions s'offrent à l'Union pour y parvenir : des Playoffs à la hauteur de leur première partie de saison et la finale de la Coupe contre Anderlecht. Mais si l'Union venait à connaître une baisse de régime, leur ticket de champion de la phase régulière pourrait valoir à la Pro League un scénario inattendu.

Si Anderlecht parvient à se défaire de son ennemi bruxellois en finale de la Coupe, il disputera les barrages de l'Europa League. Même en terminant cinquième ou sixième. Si en plus de cela, l'Union finit hors du top 3, le troisième ne serait pas assuré d'un ticket européen.

Lire aussi… Un ancien du Standard évoque la dernière journée : "Ils sont restés en dessous de leur niveau"

Pour les deux premiers, rien ne changerait : le champion serait directement qualifié pour la phase de ligue de la Ligue des Champions, son dauphin en disputerait le deuxième tour préliminaire. Quatre des cinq tickets européens réservés au football belge seraient donc déjà attribués.

Le dernier sésame continental se jouerait donc entre le troisième des Champions' Playoffs et le vainqueur des Europe Playoffs. Si ce dernier l'emporte, le troisième des Champions' Playoffs finirait donc sans football européen. Ces calculs d'apothicaires nous manqueront quand les Playoffs auront disparu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges

Plus de news

Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, ne mâche pas ses mots : "Et on va arrêter ça, quel gâchis !"

Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, ne mâche pas ses mots : "Et on va arrêter ça, quel gâchis !"

12:40
Anderlecht, Genk et l'Union, entre autres, veulent conserver les Playoffs

Anderlecht, Genk et l'Union, entre autres, veulent conserver les Playoffs

06:40
La belle surprise de la saison en Pro League vient de... la RAAL La Louvière, selon Hein Vanhaezebrouck

La belle surprise de la saison en Pro League vient de... la RAAL La Louvière, selon Hein Vanhaezebrouck

12:20
Un ancien du Standard évoque la dernière journée : "Ils sont restés en dessous de leur niveau"

Un ancien du Standard évoque la dernière journée : "Ils sont restés en dessous de leur niveau"

23:15
Toby Alderweireld rêve d'un grand retour... mais quand ? "S'ils ont besoin de moi, qu'ils m'appellent"

Toby Alderweireld rêve d'un grand retour... mais quand ? "S'ils ont besoin de moi, qu'ils m'appellent"

12:00
Coup dur au KaVé : victime d'une fracture, le capitaine pourrait manquer le début des Champions Play-Offs

Coup dur au KaVé : victime d'une fracture, le capitaine pourrait manquer le début des Champions Play-Offs

08:30
Bientôt réunis chez les Diables ? Le frère de Nathan Ngoy signe son premier contrat professionnel en Belgique

Bientôt réunis chez les Diables ? Le frère de Nathan Ngoy signe son premier contrat professionnel en Belgique

11:00
1
"Je visionne 250 séquences par semaine" : l'arme plus si secrète de Saint-Trond face à Bruges et à l'Union

"Je visionne 250 séquences par semaine" : l'arme plus si secrète de Saint-Trond face à Bruges et à l'Union

07:40
Mauvaise nouvelle pour Jeremy Taravel : un joueur d'Anderlecht doit se faire opérer

Mauvaise nouvelle pour Jeremy Taravel : un joueur d'Anderlecht doit se faire opérer

07:20
Julien Duranville sur Nathan De Cat, son... beau-frère : "Il n'aura pas de mal à s'adapter avec les Diables"

Julien Duranville sur Nathan De Cat, son... beau-frère : "Il n'aura pas de mal à s'adapter avec les Diables"

10:30
Victoire, amende, huis clos : le Standard annonce la fin du dossier relatif au match arrêté contre l'Antwerp

Victoire, amende, huis clos : le Standard annonce la fin du dossier relatif au match arrêté contre l'Antwerp

10:00
"Tu as pris celui du coach ?" : le style de Jeremy Doku moqué par un coéquipier à son arrivée à Tubize

"Tu as pris celui du coach ?" : le style de Jeremy Doku moqué par un coéquipier à son arrivée à Tubize

09:30
Plus mature et moins blessé, Julien Duranville revient sur sa période infernale : "Il y a eu des angoisses"

Plus mature et moins blessé, Julien Duranville revient sur sa période infernale : "Il y a eu des angoisses"

08:00
Ça se confirme : un futur Diable Rouge évoluera bien en Premier League la saison prochaine

Ça se confirme : un futur Diable Rouge évoluera bien en Premier League la saison prochaine

09:00
"Bruges doit être champion pour parler d'une saison réussie" : la lutte avec l'Union s'annonce passionnante

"Bruges doit être champion pour parler d'une saison réussie" : la lutte avec l'Union s'annonce passionnante

21:00
6
La saison du Standard est-elle déjà terminée ? "Je ne vais même pas essayer de convaincre les supporters" Interview

La saison du Standard est-elle déjà terminée ? "Je ne vais même pas essayer de convaincre les supporters"

06:00
Un ancien chouchou du public mauve de retour à Anderlecht ?

Un ancien chouchou du public mauve de retour à Anderlecht ?

22:40
Tout le monde parlait d'un flop : ce pari de Bruges a virtuellement déjà triplé de valeur

Tout le monde parlait d'un flop : ce pari de Bruges a virtuellement déjà triplé de valeur

20:00
STVV jouera le coup à fond au point de viser le titre ? "Pas là pour faire de la figuration"

STVV jouera le coup à fond au point de viser le titre ? "Pas là pour faire de la figuration"

19:30
Le format de la compétition sous pression : une amende de plusieurs millions menace la Pro League

Le format de la compétition sous pression : une amende de plusieurs millions menace la Pro League

23:00
Un nouveau scandale de corruption de grande ampleur secoue le monde du football

Un nouveau scandale de corruption de grande ampleur secoue le monde du football

23:30
La finale, le seul objectif d'Anderlecht ? Le CEO des Mauves met les choses au clair

La finale, le seul objectif d'Anderlecht ? Le CEO des Mauves met les choses au clair

18:20
Un ancien du Standard évoque sa belle percée en Espagne : "Je n'ai pas encore atteint mon meilleur niveau"

Un ancien du Standard évoque sa belle percée en Espagne : "Je n'ai pas encore atteint mon meilleur niveau"

22:00
Un pilier du KV Malines quitte le club et va rejoindre l'Union Belge

Un pilier du KV Malines quitte le club et va rejoindre l'Union Belge

17:40
Le Club de Bruges s'intéresse à un défenseur de Malines : un dossier ouvert depuis janvier

Le Club de Bruges s'intéresse à un défenseur de Malines : un dossier ouvert depuis janvier

13:20
Vincent Kompany, digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

Vincent Kompany, digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

22:20
Un autre joueur manquait à l'appel lors de la première séance du rassemblement des Diables Rouges

Un autre joueur manquait à l'appel lors de la première séance du rassemblement des Diables Rouges

21:40
"C'est quand même bizarre" : Hein Vanhaezebrouck ne comprend pas comment Anderlecht a pu faire cette erreur

"C'est quand même bizarre" : Hein Vanhaezebrouck ne comprend pas comment Anderlecht a pu faire cette erreur

24/03
4
"Il y a énormément de potentiel ici" : un concurrent de la RAAL en Playdowns s'arme pour le maintien

"Il y a énormément de potentiel ici" : un concurrent de la RAAL en Playdowns s'arme pour le maintien

20:40
"Il est entier c'est le plus important" : Noa Lang évoque pour la première fois sa très médiatisée blessure

"Il est entier c'est le plus important" : Noa Lang évoque pour la première fois sa très médiatisée blessure

21:20
🎥 Officiel : une page se tourne, clap de fin pour Mohamed Salah !

🎥 Officiel : une page se tourne, clap de fin pour Mohamed Salah !

20:20
David Hubert ira prendre des notes chez un coach bien connu durant la trêve

David Hubert ira prendre des notes chez un coach bien connu durant la trêve

15:00
Le mercato déjà lancé : pourquoi Bruny Nsimba préfère le projet du Standard à l'argent du Cercle (et Monaco)

Le mercato déjà lancé : pourquoi Bruny Nsimba préfère le projet du Standard à l'argent du Cercle (et Monaco)

18:40
"Il regarde même les U23" : un dirigeant du RSCA défend Marc Coucke et son implication

"Il regarde même les U23" : un dirigeant du RSCA défend Marc Coucke et son implication

14:40
Le Performance Director d'Anderlecht ira à la Coupe du Monde au sein du staff de l'Allemagne !

Le Performance Director d'Anderlecht ira à la Coupe du Monde au sein du staff de l'Allemagne !

17:00
Anderlecht n'a qu'un plan B... et sans lui, c'est compliqué Analyse

Anderlecht n'a qu'un plan B... et sans lui, c'est compliqué

14:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-0 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 4-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved