Un titulaire du RWDM vers la D1A... ou déjà vers un championnat du Top 5 européen ?

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Dès l'hiver, plusieurs clubs s'intéressaient à Manoël Verhaeghe, jeune défenseur central du RWDM Brussels. Devenu titulaire, il semble en train de disputer sa dernière saison en Challenger Pro League avant de franchir un cap dans sa carrière.

Le jour du dernier réveillon de Noël, nous vous faisions déjà part d'un intérêt concret pour Manoël Verhaeghe, qui venait de devenir un titulaire au RWDM Brussels après un début de saison passé sur le banc.

Le défenseur central, qui fête justement son 18e anniversaire ce 25 mars, a déjà disputé 24 rencontres de Challenger Pro League cette saison, ainsi que deux autres en Coupe de Belgique, et son profil séduit déjà manifestement beaucoup de monde.

Malines, déjà mentionné en hiver, aimerait toujours le recruter en fin de saison. Mais le KaVé, qualifié en Champions Play-Offs pour la première fois de son histoire, n'est pas seul sur le dossier.

Manoël Verhaeghe peut-il rejoindre le Top 5 européen sans passer par la D1A ?

Le Club de Bruges suivrait également sa situation de près, au même titre que l'Atalanta Bergame et l'Olympique Lyonnais, également mentionné en janvier, selon les informations de nos confrères de la Dernière Heure.


Toujours estimé à 800.000 € sur le site de référence Transfermarkt, Manoël Verhaeghe est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 au stade Edmond Machtens, ce qui signifie qu'une décision devra être prise en été le concernant. La tendance se dirige donc vers un départ, soit pour réaliser une étape intermédiaire en Jupiler Pro League, soit pour déjà rejoindre l'un des cinq grands championnats européens.

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