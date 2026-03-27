Du mouvement au RWDM : John Textor écarté du club

Chafik Ouassal
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Du mouvement au RWDM : John Textor écarté du club
Photo: © photonews
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L'Américain s'éloigne encore un peu plus du club Bruxellois suite au redressement judiciaire d'Eagle Football Holdings Bidco Limited.

Suite au redressement judiciaire d'Eagle Football Holdings Bidco Ltd annoncé ce vendredi par la justice anglaise, Cork Gully vient d'être nommé comme administrateur judiciaire d'Eagle Bidco. Cela signifie que l'Américain n'a plus de pouvoirs au sein de cette dernière.

"Notre priorité immédiate est de stabiliser l'entreprise, gérer ses participations de manière responsable et de travailler à sécuriser l'avenir des clubs concernés. Nous invitons les parties intéressées à se manifester et nous nous engagerons avec toutes les parties prenantes tout au long de ce processus", a communiqué le cabinet Cork Gully.

Le groupe de football de Textor a répondu dans un communiqué qu'il était "offensé par la décision unilatérale et prédatrice de Ares Capital Corporation de démanteler une entreprise multi-clubs financièrement viable qui a réussi à transformer des clubs insolvables en succès sportifs."

Le calme avant la tempête ?

Eagle Football Group SA est la société mère cotée en bourse de l'Olympique Lyonnais et a des participations dans les clubs de Botafogo (Brésil) et le RWDM. Aucun administrateur n'a été nommé pour une filiale d'Eagle Bidco, aucun club de football n'a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité et les activités quotidiennes et chaque club peut donc poursuivre ses activités normalement.


L'objectif principal des administrateurs est de redresser la situation financière d'Eagle Bidco, ou de trouver la meilleure solution pour les créanciers. S'ils n'y arrivent pas, la liquidation des actifs de la société au profit des créanciers sera alors l'étape abordée.

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