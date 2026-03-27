L'UEFA annonce un grand changement concernant la finale de la Ligue des champions

La finale de la Ligue des champions se jouera à 18h00 au lieu de 21h00 cette année. Une première dans l'histoire de l'ère moderne de la plus prestigieuse des compétitions.

La finale de la Ligue des champions 2025-2026 aura lieu le samedi 30 mai prochain à la Puskas Arena en Hongrie. Huit équipes sont encore en lice pour y participer.

Le PSG, Liverpool, le Real Madrid, le Bayern Munich, Arsenal, le Sporting Portugal, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid peuvent encore prétendre à un sacre final. Les quarts de finale aller auront lieu les 07 et 08 avril tandis que les manches retour auront lieu les 14 et 15 avril.

Deux de ces huit formations disputeront donc la finale de la Ligue des champions à 18h00. Un choix qui surprend. Mais alors pourquoi l'UEFA a-t-elle pris cette décision ?

Les explications de l'UEFA

L'instance s'est justifiée sur son site web : "Il s’agit d’un horaire plus tôt que lors des années précédentes, pensé pour améliorer l’expérience globale du jour de match pour les supporters, les équipes et les villes hôtes, en optimisant la logistique et l’organisation."



Cela veut-il dire que dans les prochaines années nous devrons nous attendre à des matchs de Ligue des champions qui auront lieu plus tôt à d'autres stades de la compétition ? Difficile de le dire clairement, mais cela est bien probable.