Avec un but d'un ancien d'Anderlecht : le principal concurrent des Diables ridiculise l'Arabie saoudite

Avec un but d'un ancien d'Anderlecht : le principal concurrent des Diables ridiculise l'Arabie saoudite
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2627

Les participants à la Coupe du Monde fourbissent leurs armes en cette première semaine internationale de l'année. Adversaire des Diables, l'Egypte s'est largement imposée contre l'Arabie Saoudite.

Alors que les Diables Rouges préparent la Coupe du Monde sur le sol américain avec des amicaux contre le Mexique et les États-Unis, l'Égypte disputait son premier match de 2026 face à l'Arabie saoudite du côté de Djeddah.

Même sans Mohamed Salah, les Pharaons ont rapidement pris les devants. Après à peine quatre minutes, Islam Issa feintait déjà le gardien local pour ouvrir le score (4e, 0-1).

Une petite promenade de santé

C'est un ancien Anderlechtois qui a permis aux visiteurs de faire le break dès le quart d'heure : Trezeguet a fait mouche d'une tête à bout portant. L'Arabie saoudite prenait l'eau, Hervé Renard a ainsi revu ses plans, sortant l'attaquant de l'Antwerp Marwan Al-Sahafi après 25 minutes.

Pourtant, l'Égypte a réussi à aggraver le score avant la pause, Zizo se chargeant du 0-3. Les Pharaons ont ensuite géré leur deuxième mi-temps, marquant un dernier but des oeuvres d'Omar Marmoush, l'attaquant de Manchester City.


Les Égyptiens sont donc en forme et pourront désormais se frotter à un gros morceau puisqu'ils affronteront l'Espagne mardi. Un fameux test pour le premier adversaire des Diables Rouges à la Coupe du Monde.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Belgique

Plus de news

🎥 Luc Nilis révèle son meilleur coéquipier de tous les temps et le plus beau but de sa carrière

🎥 Luc Nilis révèle son meilleur coéquipier de tous les temps et le plus beau but de sa carrière

09:00
"Plus qu'un simple amical" : voilà pourquoi Rudi Garcia attend beaucoup du match de ce soir

"Plus qu'un simple amical" : voilà pourquoi Rudi Garcia attend beaucoup du match de ce soir

08:00
Axel Witsel y croit : "Ce ne serait pas un énorme choc si la Belgique remportait la Coupe du monde mais..." Interview

Axel Witsel y croit : "Ce ne serait pas un énorme choc si la Belgique remportait la Coupe du monde mais..."

07:20
À un (gros) match du Mondial : Brian Riemer réussit là où Rudi Garcia avait perdu des plumes

À un (gros) match du Mondial : Brian Riemer réussit là où Rudi Garcia avait perdu des plumes

08:30
1
Rudi Garcia révèle un accord particulier avec le sélectionneur des États-Unis

Rudi Garcia révèle un accord particulier avec le sélectionneur des États-Unis

22:40
Mathijssen, Swerts, même combat ? Les Espoirs ne jouent (vraiment) pas bien au football

Mathijssen, Swerts, même combat ? Les Espoirs ne jouent (vraiment) pas bien au football

07:00
Le RWDM prend une mesure importante en vue d'assurer son maintien

Le RWDM prend une mesure importante en vue d'assurer son maintien

06:40
Romeo Vermant a failli vivre une soirée complètement pourrie : "Si c'était resté 0-0..."

Romeo Vermant a failli vivre une soirée complètement pourrie : "Si c'était resté 0-0..."

06:00
Rudi Garcia prend la parole sur le cas Lukaku et redistribue les cartes

Rudi Garcia prend la parole sur le cas Lukaku et redistribue les cartes

21:20
Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle avec les Diables Rouges et vole au secours de Romelu Lukaku

Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle avec les Diables Rouges et vole au secours de Romelu Lukaku

20:30
"Un des meilleurs de notre championnat" : un Carolo encensé par un ancien coach champion de Belgique

"Un des meilleurs de notre championnat" : un Carolo encensé par un ancien coach champion de Belgique

23:20
Des nouvelles de Jason Denayer : l'ancien Diable Rouge engagé dans un projet noble et ambitieux

Des nouvelles de Jason Denayer : l'ancien Diable Rouge engagé dans un projet noble et ambitieux

23:04
Rudi Garcia prolongé après le Mondial ? Vincent Mannaert fait une mise au point

Rudi Garcia prolongé après le Mondial ? Vincent Mannaert fait une mise au point

20:00
Quelques Diables avec les U21 : voici le onze qui défiera l'Autriche

Quelques Diables avec les U21 : voici le onze qui défiera l'Autriche

19:25
Malgré un penalty manqué de Vermant, les Espoirs s'en sortent contre l'Autriche !

Malgré un penalty manqué de Vermant, les Espoirs s'en sortent contre l'Autriche !

22:00
Du mouvement au RWDM : John Textor écarté du club

Du mouvement au RWDM : John Textor écarté du club

22:20
Cela ne va pas rajeunir Kevin De Bruyne : le Diable Rouge, seul rescapé

Cela ne va pas rajeunir Kevin De Bruyne : le Diable Rouge, seul rescapé

19:00
"Je ne pense pas qu'ils en soient capables" : Steven Defour très critique envers Anderlecht

"Je ne pense pas qu'ils en soient capables" : Steven Defour très critique envers Anderlecht

21:40
"Mes chances sont minces" : ce Diable Rouge s'inquiète pour le Mondial

"Mes chances sont minces" : ce Diable Rouge s'inquiète pour le Mondial

19:30
Le RFC Seraing se prépare à perdre deux joueurs très convoités

Le RFC Seraing se prépare à perdre deux joueurs très convoités

21:00
Romelu Lukaku semble se diriger vers un départ de Naples après la Coupe du monde

Romelu Lukaku semble se diriger vers un départ de Naples après la Coupe du monde

17:30
Maxim De Cuyper donne son avis sur les play-offs en Belgique : "J'ai toujours trouvé ça étrange"

Maxim De Cuyper donne son avis sur les play-offs en Belgique : "J'ai toujours trouvé ça étrange"

18:20
Maxim De Cuyper heureux de retrouver les Diables Rouges : "Il y a une bonne ambiance dans le groupe"

Maxim De Cuyper heureux de retrouver les Diables Rouges : "Il y a une bonne ambiance dans le groupe"

17:00
Romelu Lukaku écarté du groupe de Naples ? Pour éviter ce scénario, il doit faire son retour au club

Romelu Lukaku écarté du groupe de Naples ? Pour éviter ce scénario, il doit faire son retour au club

16:30
L'ancien Diable Rouge, Mike Verstraeten, souffre d'un cancer de la gorge : "Je suis un guerrier"

L'ancien Diable Rouge, Mike Verstraeten, souffre d'un cancer de la gorge : "Je suis un guerrier"

18:40
"Pourquoi ne pourrions-nous pas rêver ?" : Alexis Saelemaekers rêve de la Coupe du monde 2026

"Pourquoi ne pourrions-nous pas rêver ?" : Alexis Saelemaekers rêve de la Coupe du monde 2026

15:30
Énorme coup dur pour l'Argentine : un coéquipier de Diego Moreira et Mike Penders manquera la Coupe du monde

Énorme coup dur pour l'Argentine : un coéquipier de Diego Moreira et Mike Penders manquera la Coupe du monde

18:00
"C'est vraiment la clé du VAR" : le secrétaire général adjoint de l'UEFA répond indirectement à Eden Hazard

"C'est vraiment la clé du VAR" : le secrétaire général adjoint de l'UEFA répond indirectement à Eden Hazard

16:00
Grosse inquiétude au Brésil : un cadre pourrait être absent un certain temps

Grosse inquiétude au Brésil : un cadre pourrait être absent un certain temps

15:00
Les proches des Diables Rouges devront dépenser beaucoup d'argent pour suivre la Belgique

Les proches des Diables Rouges devront dépenser beaucoup d'argent pour suivre la Belgique

12:40
Maxim De Cuyper désigne le favori pour le titre en Pro League et encense plusieurs joueurs du Club de Bruges

Maxim De Cuyper désigne le favori pour le titre en Pro League et encense plusieurs joueurs du Club de Bruges

13:30
1
Vincent Kompany impressionne Charles De Ketelaere : "J'ai eu quelques flashbacks de l'époque"

Vincent Kompany impressionne Charles De Ketelaere : "J'ai eu quelques flashbacks de l'époque"

12:00
L'UEFA annonce un grand changement concernant la finale de la Ligue des champions

L'UEFA annonce un grand changement concernant la finale de la Ligue des champions

14:20
Le fils d'un ancien joueur du RFC Liège et de La Louvière signe son premier contrat professionnel

Le fils d'un ancien joueur du RFC Liège et de La Louvière signe son premier contrat professionnel

14:00
Seconde chance ou confirmation des doutes ? Anderlecht reste dans le flou avant les Champions' Play-offs

Seconde chance ou confirmation des doutes ? Anderlecht reste dans le flou avant les Champions' Play-offs

13:00
Anderlecht aurait fermé les yeux sur plusieurs signaux préoccupants lors de la visite médicale de Danylo Sikan

Anderlecht aurait fermé les yeux sur plusieurs signaux préoccupants lors de la visite médicale de Danylo Sikan

12:20
3

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved