Avec un but d'un ancien d'Anderlecht : le principal concurrent des Diables ridiculise l'Arabie saoudite

Les participants à la Coupe du Monde fourbissent leurs armes en cette première semaine internationale de l'année. Adversaire des Diables, l'Egypte s'est largement imposée contre l'Arabie Saoudite.

Alors que les Diables Rouges préparent la Coupe du Monde sur le sol américain avec des amicaux contre le Mexique et les États-Unis, l'Égypte disputait son premier match de 2026 face à l'Arabie saoudite du côté de Djeddah.

Même sans Mohamed Salah, les Pharaons ont rapidement pris les devants. Après à peine quatre minutes, Islam Issa feintait déjà le gardien local pour ouvrir le score (4e, 0-1).

Une petite promenade de santé

C'est un ancien Anderlechtois qui a permis aux visiteurs de faire le break dès le quart d'heure : Trezeguet a fait mouche d'une tête à bout portant. L'Arabie saoudite prenait l'eau, Hervé Renard a ainsi revu ses plans, sortant l'attaquant de l'Antwerp Marwan Al-Sahafi après 25 minutes.

Pourtant, l'Égypte a réussi à aggraver le score avant la pause, Zizo se chargeant du 0-3. Les Pharaons ont ensuite géré leur deuxième mi-temps, marquant un dernier but des oeuvres d'Omar Marmoush, l'attaquant de Manchester City.



Les Égyptiens sont donc en forme et pourront désormais se frotter à un gros morceau puisqu'ils affronteront l'Espagne mardi. Un fameux test pour le premier adversaire des Diables Rouges à la Coupe du Monde.