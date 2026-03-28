Le RWDM prend une mesure importante en vue d'assurer son maintien

Pas de football en Jupiler Pro League ni en Challenger Pro League ce week-end. Cela donne au RWDM le temps de se pencher sur d'autres dossiers.

Le RWDM dans une situation compliquée

Le RWDM reste dans une situation financière délicate. Le club doit déjà se battre pour boucler les fins de mois et régler toutes ses factures. Il n'a par ailleurs pas obtenu sa licence pour la saison prochaine, même s'il est loin d'être le seul club de la Challenger Pro League dans ce cas.

Mais en plus de cette lutte contre une faillite qui menace, le maintien sportif en Challenger Pro League n'est toujours pas une certitude. Les équipes espoirs présentes en D1B jouent également un rôle important dans ce dossier : elles ne peuvent pas descendre vers les séries amateurs, contrairement aux autres clubs.

Plainte contre les équipes espoirs en CPL

Les Francs Borains, Seraing et Lokeren ont déjà déposé une plainte contre ce règlement, jugé injuste pour les autres équipes. Reste à voir s'ils obtiendront gain de cause définitivement. Selon Het Laatste Nieuws, le RWDM aurait rejoint cette semaine ce mouvement de contestation en Challenger Pro League.

Pas une opposition à la présence des équipes espoirs dans la compétition, mais bien au fait qu'elles ne puissent pas être reléguées, même si elles se retrouvent dans la zone rouge.