Charleroi remonté à bloc : comment Eupen et le Bayern Munich ont aidé les Zèbres pendant la trêve

Charleroi veut retrouver une meilleure dynamique lors des Playoffs. La trêve semble avoir fait du bien à tout le monde.

La première trêve internationale de l'année a permis à Charleroi de retrouver le chemin de la victoire face à Eupen. Même s'il ne s'agissait que d'un amical, remonter ce score de 0-2 à la pause a redonné un peu de vie au groupe.

"C'est une force pour nous d'avoir su renverser la situation car la première mi-temps ne nous avait pas donné confiance. Cet amical était aussi important pour que certains prennent du rythme", explique Hans Cornelis en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Charleroi veut se relever

Et ce n'est pas tout : pendant que Parfait Guiagon et Yacine Titraoui ont retrouvé le sourire en sélection, Cornelis a quant à lui profité de ces quelques jours plus calmes pour rendre visite au Bayern Munich dans le cadre de la Licence Pro, en compagnie d'autres entraîneurs belges.

Il y a ouvert de grands yeux : "C'est une très belle expérience et aussi une autre vie. Tu ne peux pas imiter leur modèle car ils travaillent avec 10 analystes mais tu t'inspires de certaines choses".





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Outre Vincent Kompany, Cornelis a également échangé avec Sébastien Pocognoli et David Hubert, eux aussi présents en Bavière pour l'occasion : "C'est utile car on discute et on voit comment l'autre réagit dans telle situation. Le discours de Daniel Fradley, l'adjoint de Vincent Kompany, était aussi intéressant".

Toutes ces énergies positives doivent permettre à Charleroi de repartir de l'avant. Et ce dès dimanche à Westerlo : "Les trois premiers matchs des Playoffs seront importants. Ce n'est pas facile de débuter à l'extérieur. On avait joué un bon match là-bas il y a un mois même si l'on a perdu. L'important, c'est de garder le zéro et retrouver la confiance devant le but", conclut Cornelis.