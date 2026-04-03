De retour en Pro League ? Après Casteels, le Club pense à un autre expatrié pour remplacer Simon Mignolet

Le Club de Bruges prépare l'après Simon Mignolet en sondant plusieurs pistes entre les perches. L'une d'elle mène à Jari De Busser.

Une page se tourne au Club de Bruges, où Simon Mignolet a annoncé sa retraite à l'issue de la saison. Après sept ans dans les buts blauw en zwart, l'ancien Diable Rouge laisse derrière une place à combler entre les perches.

Nordin Jackers entend évidemment en profiter pour enfin devenir le numéro un, mais il est acquis que le Club lui cherchera un nouveau concurrent. Koen Casteels a ainsi déjà été sondé mais aurait déjà décliné.

Jari De Busser comme alternative ?

Les dirigeants brugeois activent ainsi d'autres pistes. Selon Het Laatste Nieuws, l'une d'elles mène à Jari De Busser, le gardien belge des Go Ahead Eagles, actuels treizièmes d'Eredivisie. Ancien gardien du Lierse, de La Gantoise et de Lommel, De Busser a rejoint les Pays-Bas en 2024.

Il s'y est fait connaître en offrant la Coupe à son club la saison passée grâce à trois arrêts lors des tirs au but lors de la finale contre l'AZ. Une performance qui a valu à l'équipe de disputer l'Europa League cette saison.



Notre compatriote pourrait ne pas s'éterniser chez les Go Ahead Eagles, mais Feyenoord serait aussi sur le coup. Le Club de Bruges n'est donc pas seul sur le coup et sonde également d'autres profils. Affaire à suivre, comme l'on dit dans ces cas-là.