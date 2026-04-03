La RAAL (privée d'un cadre) pour déjà assurer son maintien : le plan de Frédéric Taquin pour les Playdowns

La RAAL peut plus que jamais se rassurer dans la course au maintien face à Dender. Frédéric Taquin veut sécuriser tout cela le plus vite possible.

La Louvière commence donc ces Playdowns avec 12 points sur Dender, qui occupe la seule place à éviter, la dernière, synonyme de barrage contre le vainqueur des Promotions' Playoffs de D1B. Avec 18 unités en jeu jusqu'à la fin de saison, les Loups disposent d'une marge certaine.

En accueillant la lanterne rouge dès la première journée, les Verts peuvent définitivement mettre fin au suspense en laissant leur adversaire quinze points derrière à cinq matchs de la fin. Une occasion rêvée pour s'assurer une fin de saison tranquille.

Une balle de maintien pour La Louvière

Le discours de Frédéric Taquin est clair : "Terminons le boulot lundi, clôturons les débats d'entrée de jeu. En plus, ce serait beau de le faire face à nos supporters", explique-t-il en conférence de presse, cité par La Dernière Heure. "Si cela se passe mal, on sait que cela ne cogitera pas dans les têtes".

L'entaîneur des Loups veut se sauver rapidement pour faire quelques tests en Playdowns : "Plus tôt ce sera fait, plus vite on pourra préparer la prochaine saison et on pourra effectuer des rotations car j'ai des joueurs qui mériteraient d'être récompensés. Mais ce ne sera pas lundi. Contre Dender, ce sera avec l'équipe type. Et après le maintien, on fera tourner".



Le focus est donc évidemment sur Dender. Une rencontre que manquera Jordi Liongola, suspendu pour les deux premiers matchs des Playdowns après avoir écopé de sa dixième carte jaune de la saison contre Genk. Dario Benavides devrait le suppléer sur le flanc droit.