Une mystérieuse feuille de papier en conférence de presse : Felice Mazzù veut jouer un sale coup au Standard

Une mystérieuse feuille de papier en conférence de presse : Felice Mazzù veut jouer un sale coup au Standard
Photo: © photonews

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Le Standard débutera ses Playoffs demain à Louvain. Felice Mazzù l'y attend de pied ferme pour lancer la dernière ligne droite de la saison.

Avec son six sur six à Charleroi et contre l'Antwerp, Louvain s'est assuré de ne pas devoir disputer les Playdowns. Mission accomplie pour Felice Mazzù, qui s'est présenté en conférence de presse avec quelques notes sur une feuille de papier : "Ce sont toutes les critiques que vous m'avez adressées cette saison, et je vais les répéter. (Rires) Non, plus sérieusement, j'attends une question et j'ai déjà ma réponse".

Mazzù n'avait pas besoin d'antisèche pour revenir sur la libération suscitée par le maintien : "Nous sommes allés en Espagne pour nous reposer un peu. Ma femme le mérite bien. Le plus dur, pour un entraîneur, c'est de soutenir son conjoint. Ma femme doit tout gérer ; l'entraîneur est à la maison, mais pas vraiment présent. Elle méritait bien quelques jours au soleil", explique-t-il, cité par Het Nieuwsblad.

Louvain libéré

Maintenant l'essentiel acquis, qu'attendre de Louvain en cette fin de saison ? "J'en ai parlé avec le groupe et chacun veut faire de son mieux. Nous sommes confiants, alors nous allons prendre ces matchs au sérieux".

Avec tout de même un peu moins de pression : "Je l'espère vraiment. S'il y a bien une chose qui doit changer, c'est ça. On va aborder la suite avec plus de sérénité ; l'engagement et la mentalité sont toujours là. Mais j'aimerais que les joueurs puissent jouer avec plus de liberté".



Lire aussi… Louvain digère mal la remontée du Standard : "C'était mauvais des deux côtés"

Louvain testera quelques jeunes en vue de la saison prochaine mais ne bousculera pas son onze pour autant : "Si nous voulons aborder ces matchs sérieusement, je dois respecter mon groupe. Et puis, il faut tenir compte de notre situation, pour ne pas sous-estimer leur travail qui nous a permis de nous en sortir".

C'est là que les notes de Mazzù interviennent : "À mon arrivée, nous avions 11 points de retard sur Zulte Waregem, 5 sur La Louvière, 3 sur le Cercle, 6 sur Charleroi. Seul Dender était cinq points derrière nous. Depuis, nous avons engrangé 13 points de plus que Zulte Waregem, 8 de plus que La Louvière, 6 de plus que le Cercle Bruges et Charleroi, 10 de plus que Dender. Nous avons donc été plus performants que tous nos concurrents. C'est grâce à la volonté et à l'engagement du groupe que le maintien est déjà assuré".

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