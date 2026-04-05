Nouveau couac pour Karel Geraerts et Théo Leoni, qui doivent espérer un miracle pour monter en Ligue 1

Accroché par Boulogne ce samedi soir, le Stade de Reims se trouve encore un peu plus loin des deux premières places, synonymes d'accession à la Ligue 1. Tout ne va pas pour le mieux pour Karel Geraerts en Champagne.

C'est à la surprise générale que Karel Geraerts acceptait le projet proposé par le Stade de Reims, en Ligue 2, en juillet dernier. L'objectif était clair : remonter dans l'élite dès cette saison, via les deux premières places.

Après 29 rencontres, force est de constater que ça ne sera pas le cas : une nouvelle fois accroché par Boulogne ce samedi soir (0-0), Reims occupe la cinquième place, avec sept points de retard sur Saint-Étienne, deuxième.

Une situation bien plus mauvaise qu'espérée pour l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, qui avait notamment appelé au recrutement de Théo Leoni, qui était sur une voie de garage au Sporting d'Anderlecht, pour dynamiser son entrejeu.

La montée en Ligue 1 s'éloigne pour Geraerts, Leoni et le Stade de Reims

En terminant cinquième, le Stade de Reims se qualifierait cependant pour la demi-finale des barrages, où il affronterait le quatrième : le Red Star, à l'heure d'écrire ces lignes.



Dans ce scénario, il faudrait ensuite remporter la finale du barrage contre le troisième, soit Le Mans, puis remporter un dernier match face au 16e de Ligue 1, Auxerre. Un véritable parcours du combattant, difficilement imaginable pour Karel Geraerts et ses troupes.