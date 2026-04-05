🎥 Matthieu Epolo, Chancel Mbemba & cie pas encore rentrés : les incroyables scènes de liesse à Kinshasa

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La République démocratique du Congo s'est qualifiée pour sa première phase finale de Coupe du monde en 52 ans. Des scènes de liesse incroyables émanent de Kinshasa, où se trouvent Matthieu Epolo, Noah Sadiki, Chancel Mbemba et Ngal'Ayel Mukau.

La semaine dernière, la République démocratique du Congo s'est qualifiée pour sa première phase finale de Coupe du monde en 52 ans après s'être défaite de la Jamaïque (1-0).

Supposés rentrer dans leur club endéans les 48 heures, les internationaux ont été bloqués par leur Fédération, voulant célébrer cet événement historique, et n'ont pas pu disputer leur match de championnat du week-end.

Une décision unilatérale, qui a reçu des accueils différents ici et là. Au Standard, par exemple, Vincent Euvrard avait confié avant le déplacement à OHL que le club se trouvait dans une situation "de m...", mais qu'il avait décidé de laisser à Matthieu Epolo l'opportunité de fêter cette qualification.

Les incroyables scènes de liesse à Kinshasa

Au LOSC, apprendre les absences de Chancel Mbemba et Ngal'Ayel Mukau n'a pas été accueilli avec autant de recul, surtout avant un derby terriblement important dans la course aux places européennes face au RC Lens.

Quoi qu'il en soit, les joueurs sont rentrés au pays après être restés plusieurs jours au Mexique. Une foule immense les attendait à leur arrivée dans la capitale, Kinshasa, comme le montrent les images du journaliste local Micky Jnr. Une véritable libération pour tout un pays de retrouver l'élite du football mondial.

Lire aussi… La presse française salue la prestation de Nathan Ngoy : "Il a tenu son rang sur ce derby du Nord"

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