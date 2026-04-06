Le SK Beveren a déjà tout en poche, mais envoie un message clair aux clubs de Challenger Pro League

Le SK Beveren a déjà décroché le titre et la montée, mais il n'est pas question de lever le pied. En Challenger Pro League, la faim reste immense, puisque les Waeslandiens courent encore après des records et des récompenses individuelles.

Le SK Beveren réalise une saison incroyable. Le club est assuré depuis un moment déjà de monter, a aussi été sacré champion de Challenger Pro League, mais affiche encore de vraies ambitions en D1B avant son retour en D1A.

"Nous ne devons motiver personne en plus", a déclaré l’entraîneur Marink Reedijk dans les colonnes du Nieuwsblad après la victoire 0-5 sur la pelouse des RSCA Futures.

Le SK Beveren continue d’avancer à plein régime malgré la montée et le titre

"Ces joueurs ont encore des objectifs. Tout le monde veut apporter sa contribution, et cela commence déjà à l’entraînement. Notre force repose sur le collectif et la mentalité. Cette équipe ne dépend pas de onze joueurs", a poursuivi le coach.

Le serial buteur Lennart Mertens a, lui aussi, prévenu les adversaires. "Nous voulons rester invaincus et nous visons aussi des récompenses individuelles. Le titre de meilleur buteur, de meilleur passeur, les clean sheets… Nous allons tout donner", a-t-il expliqué.



Beveren est sur la bonne voie. Après sa large victoire contre Anderlecht, le club waeslandien a battu le record du plus grand nombre de buts inscrits sur une saison en Challenger Pro League. Mertens est aussi bien parti pour terminer meilleur buteur. "Nous sommes encore loin d’avoir fini de jouer au football", a conclu l’attaquant.