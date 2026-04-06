"Inimaginable que Taravel refasse une chose pareille" : un ancien entraîneur d'Anderlecht très inquiet

Anderlecht a encaissé un premier uppercut au Club de Bruges. Hein Vanhaezebrouck est très inquiet pour les Mauves après leur prestation.

Comme contre le Cercle lors du dernier match de phase classique, Anderlecht s'est mis dans les problèmes avec une première mi-temps catastrophique, à nouveau ponctuée par trois buts encaissés. Hein Vanhaezebrouck est inquiet pour Jérémy Taravel après cette troisième défaite de rang.

"Il a déjà tapé du poing sur la table lors du match contre le Cercle. Je ne peux pas imaginer qu'il refasse une chose pareille. On ne peut pas continuer à crier dans le vestiaire", explique Vanhaezebrouck au micro de DAZN.

Une reprise en trompe-l'œil ?

L'ancien entraîneur des Mauves trouve également à redire quant à l'interview de Colin Coosemans, qui avance qu'Anderlecht a nettement mieux joué après la pause : "Je dois aussi décevoir le Sporting sur ce point : leur deuxième mi-temps n'était pas bonne non plus. Ils disent que c'était bien. Mais non".

"C'est grâce à la clémence du Club qu'ils ont pu davantage rentrer dans le match. Ils ont bien marqué deux fois et c'était mieux qu'avant la pause. Mais cela n'allait tout simplement pas", poursuit HVH.

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"S'ils se raccrochent à cette deuxième mi-temps, ils seront aussi en difficulté lors des prochains matchs", conclut-il. Un avertissement qui n'a rien de rassurant pour cette équipe anderlechtoise assurée de finir cette première journée de Playoffs à la dernière place.