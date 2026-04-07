🎥 "On continue sur cette série" : le joueur du mois de mars en Jupiler Pro League a reçu son prix

🎥 "On continue sur cette série" : le joueur du mois de mars en Jupiler Pro League a reçu son prix
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 334

Arrivé cet hiver à l'Union Saint-Gilloise en provenance d'Elfsborg, en Suède, Besfort Zeneli n'a pas eu besoin de beaucoup de temps d'adaptation. Le milieu de terrain a été élu joueur du mois de mars en Pro League.

Peut-il remplacer Cameron Puertas ? C'est la question que chaque observateur s'est posée devant les performances de Besfort Zeneli, auteur de deux buts et de quatre passes décisives au mois de mars.

Arrivé cet hiver en provenance d'Elfsborg, en Suède, le milieu de terrain n'a pas eu besoin de beaucoup de temps d'adaptation et a semblé directement en mesure de jouer un grand rôle dans la fin de saison des Unionistes.

Auteur de la passe décisive pour Viktor Gyokeres sur le but qui a qualifié son pays pour la Coupe du monde à la 88e minute contre la Pologne, le joueur de 23 ans a vécu un incroyable mois de mars, qui vient d'être récompensé.

Besfort Zeneli élu joueur du mois de mars en Jupiler Pro League

Besfort Zeneli a en effet remporté le prix de joueur du mois de mars en Jupiler Pro League, devant les deux Brugeois Christos Tzolis et Nicolo Tresoldi. Le Suédois a reçu son trophée des mains de Christian Burgess, ce mardi à l'entraînement.

"Je suis heureux, mais cela n'aurait jamais été possible sans vous. Merci à vous les gars, et on continue sur cette bonne série", a déclaré Zeneli au milieu du groupe, peut-on voir dans une vidéo postée par l'Union Saint-Gilloise sur ses réseaux sociaux. Il succède au palmarès à Zakaria El Ouahdi, Adem Zorgane, Marcos Peano, Nathan De Cat, Keisuke Goto, Anan Khalaili et Thorgan Hazard.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
Besfort Zeneli

Plus de news

Proche de Vincent Euvrard et Edward Still : qui est Mario Kohnen, nouvel entraîneur de Charleroi ?

Proche de Vincent Euvrard et Edward Still : qui est Mario Kohnen, nouvel entraîneur de Charleroi ?

19:00
Ivan Leko a dépassé les bornes : mais pourquoi a-t-il dit ça maintenant ? Analyse

Ivan Leko a dépassé les bornes : mais pourquoi a-t-il dit ça maintenant ?

18:30
Christian Burgess : "Ce serait impossible pour moi de jouer dans un club avec des supporters d'extrême droite"

Christian Burgess : "Ce serait impossible pour moi de jouer dans un club avec des supporters d'extrême droite"

13:30
1
Qu'est-il arrivé à Bruges dans le Topper ? "Quand on domine autant, encaisser ne devrait susciter aucun doute"

Qu'est-il arrivé à Bruges dans le Topper ? "Quand on domine autant, encaisser ne devrait susciter aucun doute"

17:30
La décision de la CBAS a-t-elle déjà réglé la course à la promotion en Challenger Pro League ?

La décision de la CBAS a-t-elle déjà réglé la course à la promotion en Challenger Pro League ?

17:00
Pocognoli, Colpaert, Hubert, les nouveaux coachs belges en visite chez Vincent Kompany : "Un charisme naturel"

Pocognoli, Colpaert, Hubert, les nouveaux coachs belges en visite chez Vincent Kompany : "Un charisme naturel"

15:30
Charleroi communique... pour dénoncer l'exclusion d'Etienne Camara, et rappeler à l'ordre le corps arbitral

Charleroi communique... pour dénoncer l'exclusion d'Etienne Camara, et rappeler à l'ordre le corps arbitral

16:30
1
Hans Cornelis réagit à son licenciement de Charleroi : "C'est comme ça que fonctionne le football belge"

Hans Cornelis réagit à son licenciement de Charleroi : "C'est comme ça que fonctionne le football belge"

16:00
2
Déjà un point bonus en or ? Pourquoi Malines peut clairement rêver d'Europe

Déjà un point bonus en or ? Pourquoi Malines peut clairement rêver d'Europe

15:00
La Gantoise pourrait frapper un grand coup en battant Anderlecht : "On va travailler d'arrache-pied"

La Gantoise pourrait frapper un grand coup en battant Anderlecht : "On va travailler d'arrache-pied"

14:00
Surprise au Mambourg : le Sporting Charleroi vire Hans Cornelis avec effet immédiat !

Surprise au Mambourg : le Sporting Charleroi vire Hans Cornelis avec effet immédiat !

14:30
11
Zeno Debast pourrait jouer ailleurs qu'en défense centrale contre Arsenal en Ligue des Champions !

Zeno Debast pourrait jouer ailleurs qu'en défense centrale contre Arsenal en Ligue des Champions !

14:20
Marc Degryse, spectateur attentif du Topper : "Anderlecht me fait peur pour la suite"

Marc Degryse, spectateur attentif du Topper : "Anderlecht me fait peur pour la suite"

12:40
Une phase qui créera un précédent ? "L'Union exploite parfaitement l'incompétence de nos arbitres"

Une phase qui créera un précédent ? "L'Union exploite parfaitement l'incompétence de nos arbitres"

10:20
5
Le verdict final est tombé concernant le match Seraing - Courtrai annulé pour un incendie au Pairay

Le verdict final est tombé concernant le match Seraing - Courtrai annulé pour un incendie au Pairay

13:00
🎥 Un but de classe mondiale : quand un joueur... à l'essai met tout le monde d'accord à Anderlecht

🎥 Un but de classe mondiale : quand un joueur... à l'essai met tout le monde d'accord à Anderlecht

12:00
"Tel un astronaute à bord d'Artemis II" : la presse italienne rend un nouvel hommage à Kevin De Bruyne

"Tel un astronaute à bord d'Artemis II" : la presse italienne rend un nouvel hommage à Kevin De Bruyne

12:20
Les supporters d'Anderlecht furieux contre ceux de Bruges, et le résultat du Topper n'a rien à voir là‑dedans

Les supporters d'Anderlecht furieux contre ceux de Bruges, et le résultat du Topper n'a rien à voir là‑dedans

11:20
1
"Si on commence chaque match comme ça..." : Jérémy Taravel choqué par la première période de son équipe

"Si on commence chaque match comme ça..." : Jérémy Taravel choqué par la première période de son équipe

10:40
2
La direction de Naples fâchée contre Lukaku... mais dans le vestiaire, la donne est bien différente

La direction de Naples fâchée contre Lukaku... mais dans le vestiaire, la donne est bien différente

11:40
Duel entre Diables Rouges, immense défi pour Vincent Kompany : le début du money-time en Ligue des Champions

Duel entre Diables Rouges, immense défi pour Vincent Kompany : le début du money-time en Ligue des Champions

11:00
Antoine Sibierski, en route vers Anderlecht ? Les raisons de son départ prématuré de l'ESTAC Troyes

Antoine Sibierski, en route vers Anderlecht ? Les raisons de son départ prématuré de l'ESTAC Troyes

10:00
Premier but en dix mois pour le super-sub de Malines : "C'est plus compliqué quand il est titulaire"

Premier but en dix mois pour le super-sub de Malines : "C'est plus compliqué quand il est titulaire"

09:40
La classe, malgré la frustration, de Rik de Mil : "La déception est immense, mais Malines l'a mérité"

La classe, malgré la frustration, de Rik de Mil : "La déception est immense, mais Malines l'a mérité"

08:40
Plus de peur que de mal : sorti blessé avec Genk, il pourra bien tenir sa place le week-end prochain

Plus de peur que de mal : sorti blessé avec Genk, il pourra bien tenir sa place le week-end prochain

09:20
"J'ai paniqué toute la seconde période", "on offre tout à Anderlecht" : la colère malgré le succès, à Bruges

"J'ai paniqué toute la seconde période", "on offre tout à Anderlecht" : la colère malgré le succès, à Bruges

08:20
Le maintien attendra pour la RAAL : "On peut le dire, on a pris une grosse claque"

Le maintien attendra pour la RAAL : "On peut le dire, on a pris une grosse claque"

09:00
La Gantoise subit encore un coup dur face à Malines : à peine monté, un joueur a dû ressortir

La Gantoise subit encore un coup dur face à Malines : à peine monté, un joueur a dû ressortir

08:00
Leko a tout de même savouré : "C'est pour ça que je suis entraîneur"

Leko a tout de même savouré : "C'est pour ça que je suis entraîneur"

07:00
🎥 À la peine avec les Diables, Charles De Ketelaere reprend les bonnes habitudes à l'Atalanta

🎥 À la peine avec les Diables, Charles De Ketelaere reprend les bonnes habitudes à l'Atalanta

07:40
Diego Moreira vers un transfert à 30-40 millions d'euros ? Un grand club est intéressé !

Diego Moreira vers un transfert à 30-40 millions d'euros ? Un grand club est intéressé !

07:20
Kompany face à un énorme défi avec le Bayern Munich : "Le match à l'extérieur le plus difficile qu'on puisse jouer"

Kompany face à un énorme défi avec le Bayern Munich : "Le match à l'extérieur le plus difficile qu'on puisse jouer"

06:40
Fred Vanderbiest garde de l'humour : "On ne sera pas loin du titre !"

Fred Vanderbiest garde de l'humour : "On ne sera pas loin du titre !"

23:00
"Inimaginable que Taravel refasse une chose pareille" : un ancien entraîneur d'Anderlecht très inquiet

"Inimaginable que Taravel refasse une chose pareille" : un ancien entraîneur d'Anderlecht très inquiet

21:40
1
Et si la RAAL avait relancé Dender ? "Oui, on peut y croire !"

Et si la RAAL avait relancé Dender ? "Oui, on peut y croire !"

22:30
Ni Gand ni Malines ne profite des défaites de Saint-Trond et d'Anderlecht

Ni Gand ni Malines ne profite des défaites de Saint-Trond et d'Anderlecht

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-1 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-offs 3

 Journée 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved