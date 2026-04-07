🎥 "On continue sur cette série" : le joueur du mois de mars en Jupiler Pro League a reçu son prix

Arrivé cet hiver à l'Union Saint-Gilloise en provenance d'Elfsborg, en Suède, Besfort Zeneli n'a pas eu besoin de beaucoup de temps d'adaptation. Le milieu de terrain a été élu joueur du mois de mars en Pro League.

Peut-il remplacer Cameron Puertas ? C'est la question que chaque observateur s'est posée devant les performances de Besfort Zeneli, auteur de deux buts et de quatre passes décisives au mois de mars.

Arrivé cet hiver en provenance d'Elfsborg, en Suède, le milieu de terrain n'a pas eu besoin de beaucoup de temps d'adaptation et a semblé directement en mesure de jouer un grand rôle dans la fin de saison des Unionistes.

Auteur de la passe décisive pour Viktor Gyokeres sur le but qui a qualifié son pays pour la Coupe du monde à la 88e minute contre la Pologne, le joueur de 23 ans a vécu un incroyable mois de mars, qui vient d'être récompensé.

Besfort Zeneli élu joueur du mois de mars en Jupiler Pro League

Besfort Zeneli a en effet remporté le prix de joueur du mois de mars en Jupiler Pro League, devant les deux Brugeois Christos Tzolis et Nicolo Tresoldi. Le Suédois a reçu son trophée des mains de Christian Burgess, ce mardi à l'entraînement.

"Je suis heureux, mais cela n'aurait jamais été possible sans vous. Merci à vous les gars, et on continue sur cette bonne série", a déclaré Zeneli au milieu du groupe, peut-on voir dans une vidéo postée par l'Union Saint-Gilloise sur ses réseaux sociaux. Il succède au palmarès à Zakaria El Ouahdi, Adem Zorgane, Marcos Peano, Nathan De Cat, Keisuke Goto, Anan Khalaili et Thorgan Hazard.



