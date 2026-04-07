Christian Burgess : "Ce serait impossible pour moi de jouer dans un club avec des supporters d'extrême droite"

Pas le défenseur le plus apprécié du championnat, Christian Burgess est cependant un joueur doté de fortes valeurs, auxquelles il ne déroge jamais. L'arrière central anglais n'hésite pas non plus à se prononcer sur d'importants faits de société.

Christian Burgess n'est pas le joueur le plus apprécié en Jupiler Pro League, mais le défenseur central anglais tient à rester fidèle à ses valeurs. Elles vont même jusqu'à guider ses choix de carrière.

"Il y a des clubs dont les supporters sont, disons, d'extrême droite. Ce serait très difficile pour moi de jouer dans l'un de ces clubs", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à nos confrères de la Dernière Heure.

Le joueur de 34 ans s'est confié sur les incidents racistes qui touchent parfois notre football, à commencer par les cris déplacés dont Promise David a été la victime il y a peu. "Il faut mieux éduquer les gens, car le problème découle souvent de l'ignorance. Les sanctions peuvent être sévères, mais aussi constructives, comme la formation obligatoire", a enchaîné Christian Burgess.

Christian Burgess n'hésite pas à se prononcer sur les faits de société

L'Unioniste est très impliqué dans les débats de société, comme c'était déjà le cas lorsqu'il évoluait sous les couleurs de Portsmouth. "Je m'étais prononcé contre le Brexit, à l'époque. Cela n'avait pas été au goût de tout le monde."



"Cependant, les personnes qui ont voté pour le Brexit avaient diverses raisons de le faire, et cela ne fait pas d'elles de mauvaises personnes", a conclu Christian Burgess, qui tient à respecter l'avis de chacun malgré sa vision très claire.