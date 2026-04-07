Kompany face à un énorme défi avec le Bayern Munich : "Le match à l'extérieur le plus difficile qu'on puisse jouer"

Vincent Kompany se retrouve mardi face à l'un des plus grands défis de sa carrière d'entraîneur. Le Bayern Munich se rendra au Bernabéu pour le match aller contre le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions.

Mardi soir, le Bayern Munich affronte le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des Champions. Le match aller se disputera au Santiago Bernabéu à 21h. Vincent Kompany s'est exprimé à la veille du match devant la presse.

"Tout comptera demain", a déclaré l'entraîneur belge via les médias du club. "C'est ma première fois ici en tant qu'entraîneur, mais nous avons beaucoup d'expérience de ce type de rendez-vous. L'issue sera en partie dictée par la tactique, mais surtout par les petits détails, comme la qualité individuelle des joueurs".

Kompany veut voir un Bayern sans crainte à Madrid

"Nous nous sommes préparés pour le Real et nous avons vu ce qu'ils ont fait contre City", prévient Kompany. "C'est peut-être le déplacement le plus difficile que l'on puisse faire, mais nous voulons gagner".

Quant aux chances du Bayern ? Le T1 du Bayern ne peut pas encore y répondre. "L'essentiel, c'est que nous soyons pleinement concentrés sur le match demain", relativise Kompany, qui clame tout de même ses ambitions.

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"Nous voulons montrer de quoi nous sommes capables. Nous allons tout donner pour y parvenir. Je veux simplement que nous gagnions et que nous jouions sans crainte".