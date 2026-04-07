La direction de Naples fâchée contre Lukaku... mais dans le vestiaire, la donne est bien différente

La situation de Romelu Lukaku crée des tensions au Napoli. Mais dans le groupe, la compréhension reste de mise. Si la direction réagit avec fermeté, les coéquipiers de l'attaquant des Diables comprennent son parti pris.

La polémique a éclaté lorsque Romelu Lukaku, après son forfait en équipe nationale, n'est pas rentré à Naples mais est resté en Belgique pour se soigner. Une décision qui a déplu au club italien, qui aurait préféré une concertation.

Le directeur sportif Giovanni Manna est resté évasif ce lundi soir, mais a clairement indiqué que des conséquences pourraient en découler. "Aucun d'entre nous ne lui aurait interdit de travailler avec ses propres kinésithérapeutes, mais nous aurions souhaité en discuter avec lui à Naples. Cela n'a pas été possible, et nous le regrettons. Je pense et j'espère que Romelu sera de retour dans une semaine. Mais il sait qu'il y aura des conséquences."

Dans le vestiaire, le son de cloche est bien différent. Leonardo Spinazzola, par exemple, fait preuve d'une grande compréhension envers son coéquipier. "Nous attendons tous avec impatience son retour sur le terrain. Romelu a traversé une année difficile, notamment avec le décès de son père."

Le vestiaire de Naples reste derrière Romelu Lukaku

L'Italien insiste sur l'aspect humain. "C'est quelqu'un de très sensible. Il est grand et fort, mais je l'appelle le géant au cœur tendre. Nous avons déjà beaucoup parlé. Je sais combien il a souffert. J'espère que tout cela se calmera bientôt."

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Matteo Politano confirme et précise qu'il n'y a aucune tension interne. "Pour nous, il n'y a aucun problème. Romelu a toujours été juste envers nous. C'est à lui et au club de décider ce qui sera le mieux pour tout le monde", a-t-il déclaré après la victoire face à l'AC Milan, qui a permis à Naples de prendre la deuxième place de la Série A, derrière l'Inter.