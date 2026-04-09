🎥 Quand un club espagnol présente sa nouvelle mascotte d'une manière bien originale

Le Celta Vigo a dévoilé sa nouvelle mascotte, appelée "Chiño". Cette dernière a carrément pris place en conférence de presse, comme s'il s'agissait d'un nouveau joueur.

Le club a choisi d'être original pour annoncer sa nouvelle mascotte. Une conférence de presse a été réalisée avec "Chiño", lors de laquelle le directeur sportif, Marco Garcés, s'est notamment exprimé sur la nouvelle mascotte.

Unha rolda de prensa... un tanto estrana 😅 pic.twitter.com/w1p50Bui58 — Celta (@RCCelta) April 7, 2026

"Originaire des îles Cíes, Chiño arrive pour renforcer le lien entre l’équipe et ses supporters, en apportant une perspective unique au club. La direction sportive valorise particulièrement son authenticité et ses racines à Vigo, dans un recrutement qui, bien qu’il ne corresponde pas aux tendances habituelles du marché, contribue à enrichir le projet social et émotionnel du Celta", a écrit le club dans un communiqué.

Marco Garcés l'a présenté sur le ton de l'humour : "C’est un ailier opportuniste qui se distingue par son agilité dans des situations imprévisibles, une remarquable capacité à voler des tapas en terrasse, et une grande puissance dans ses frappes. Honnêtement, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que cela signifie."

Les premiers mots de Chiño

La mascotte aussi a exprimé ses propres mots : "L’important, c’est de participer. Décrocher enfin un statut officiel à 36 ans, c’est une victoire pour moi et pour tous les miens."





Chiño prend la relève des légendaires Nocho et Celestino. Il a paraphé "un contrat jusqu’à la fin de la saison en échange de plusieurs morceaux de pain rassis et d’un seau de sardines", plaisante le club.