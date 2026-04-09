Après Nathan De Cat, Anderlecht s'apprête à lancer un autre grand talent de 17 ans chez les A cette saison

Un nouveau grand talent devrait avoir sa chance à Anderlecht avant la fin de saison. Impressionnant en Challenger Pro League, Alexander De Ridder (17 ans) semble prêt pour le grand saut dans l'élite.

À Anderlecht, un nouveau talent est prêt à saisir sa chance, qu’il devrait presque certainement obtenir d’ici la fin de la saison. Alexander De Ridder a impressionné cette saison avec les RSCA Futures en Challenger Pro League et semble peu à peu prêt pour le grand saut.

Le milieu de terrain, formé à Neerpede, est considéré en interne comme l’un des prochains joueurs capables de s’imposer dans le noyau A. Ses performances solides, combinées à sa maturité malgré son jeune âge, ont convaincu la direction sportive de son potentiel.

"De Ridder aura certainement du temps de jeu et a signé un contrat de trois ans. Nous croyons beaucoup en lui", confie-t-on au club. "Il a également été convoqué pour la première fois avec l’équipe A, ce qui est déjà une récompense en soi."

Il s'entraîne avec le noyau A depuis près de deux mois

Le jeune joueur s’entraîne depuis plusieurs semaines avec l’équipe première, ce qui doit faciliter son intégration. "Il s’entraîne avec le noyau A depuis un mois et demi. Tout vient en son temps", relativise-t-on à Anderlecht. "C’est l’entraîneur qui décide qui joue, en fonction des circonstances du match."

Autre détail intéressant : De Ridder est né à Kiev. Sa mère est ukrainienne, son père belge. Quant à ses qualités, tout le monde s’accorde à Anderlecht : il est particulièrement polyvalent. De Ridder allie de bons pieds à une technique solide et tient déjà bien sur ses appuis. Il peut délivrer des passes décisives, marquer ou organiser le jeu. Un milieu moderne.





Une nouvelle direction sportive pour mieux collaborer avec Neerpede

La concurrence dans l'entrejeu reste pour l’instant élevée, ce qui explique que Taravel ne lui ait pas encore offert de minutes de jeu. Néanmoins, il semble ne plus s’agir que d’une question de temps avant que De Ridder fasse ses débuts au plus haut niveau.

Le club bruxellois travaille par ailleurs sur une nouvelle approche, où le futur directeur sportif (possiblement Antoine Sibierski) collaborera plus étroitement avec la formation de Neerpede. L’objectif : éviter que les talents maison soient freinés et leur permettre de rejoindre plus rapidement l’équipe A. Pour De Ridder, ce pourrait bien être le moment idéal pour éclore.