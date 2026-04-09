La guerre est lancée ? La Gantoise lance deux nouvelles procédures contre la Pro League

Cela se profilait depuis un moment, mais c'est désormais officiel. La Gantoise est sortie du silence avec davantage de précisions concernant les procédures judiciaires qu'elle a engagées contre la Pro League. Le club souhaite revenir au plus vite à un système à seize équipes avec des play-offs.

"En plus de la procédure en cours devant la BMA (l’Autorité belge de la concurrence), dans laquelle la Pro League a déjà été rappelée à l’ordre, le KAA Gent introduit aujourd’hui deux nouvelles procédures auprès du BAS (le Tribunal arbitral belge du sport) et du tribunal de l’entreprise dans le dossier relatif au format de la compétition."

"Par ces procédures – menées par les conseils Thomas Gillis et Dominique De Waele – le KAA Gent souhaite faire respecter le caractère unique et indivisible de la décision prise par l’Assemblée générale de la Pro League le 27 février 2025", indique le club sur son site internet.

ℹ️ KAA Gent onderneemt juridische stappen rond competitieformat



MEER | https://t.co/ydG3DmnJBP pic.twitter.com/DZUVmkQURt — KAA Gent (@KAAGent) April 9, 2026

La Gantoise estime que les quotas U23 étaient directement liés à la réforme du championnat. Le club l’a rappelé dans son communiqué : "Dans celle-ci, les quotas U23 en Challenger Pro League, ainsi que plusieurs autres points, étaient indissociablement liés à la modification du format. Plus encore, c’est uniquement grâce à l’ajout de ces quotas que la majorité requise a été atteinte pour faire passer l’ensemble du paquet, y compris la suppression des play-offs."

"Le KAA Gent ne peut dès lors pas accepter le fait que la Pro League ait récemment soumis au vote de l’Assemblée générale une modification de ces quotas, voire leur éventuelle suppression, sans soumettre à nouveau au vote – comme l’exige juridiquement la situation – la décision relative au format."





Trois procédures judiciaires contre la Pro League

"Pour le KAA Gent, c’est juridiquement et intellectuellement la seule option acceptable si l’illégalité des quotas devait conduire à leur modification ou à leur suppression", affirment encore très fermement les Buffalos dans leur communiqué. "Une discussion correcte et constructive sur le format, ainsi qu’un vote démocratique équitable à ce sujet, dont le résultat sera respecté, ont toujours été et restent le seul objectif du club."