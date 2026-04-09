Nouveau programme de Safeguarding à l'académie du Standard : toutes les explications

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Nouveau programme de Safeguarding à l'académie du Standard : toutes les explications
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Le Standard lance son programme de Safeguarding dans son académie. Une nouveauté via laquelle le club réaffirme son engagement en faveur du respect et de la protection des jeunes, et répond aux exigences de la licence en matière de durabilité.

Dans un communiqué publié ce jeudi, le Standard de Liège a annoncé la création de son programme de Safeguarding, "SL Safe", visant à renforcer la protection et le bien-être des jeunes du SL16 Football Campus.

"Le Safeguarding regroupe l’ensemble des mesures visant à prévenir les comportements inappropriés, protéger les jeunes et garantir qu’une situation préoccupante puisse être signalée et traitée de manière adaptée. À travers SL Safe, le club place la sécurité physique et émotionnelle de ses jeunes au cœur de son fonctionnement", décrit le communiqué du Matricule 16.

Concrètement, poursuit le club, SL Safe reposera sur plusieurs piliers : prévention, sensibilisation, formation et mise en place de canaux de signalement clairs et confidentiels. "Une Safeguarding Officer a été désignée comme personne de référence, soutenue par un comité dédié, afin d’assurer un suivi rigoureux et accessible à tous."

Le Standard lance son programme de Safeguarding dans son académie

Un programme avec lequel le Standard continue le développement d'un cadre de confiance et réaffirme son engagement en faveur du respect, de l'écoute et de la protection des jeunes. Ce programme répond aussi aux exigences de la licence en matière de durabilité.

"Le lancement de SL Safe constitue une étape essentielle pour notre centre de formation. Notre responsabilité va au-delà du développement sportif : nous devons garantir à chaque jeune un environnement sûr, bienveillant et propice à son évolution", a déclaré le directeur du SL16 Football Campus, Charles Wauters, pour conclure.

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