OFFICIEL : La Gantoise offre sa chance à un jeune talent de 16 ans

OFFICIEL : La Gantoise offre sa chance à un jeune talent de 16 ans
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La Gantoise a offert un premier contrat professionnel à Rayan Garcia, jeune joueur formé au club.

La Gantoise a entamé ses Champions' Play-offs par un partage face au KV Malines. Dans le même temps, les espoirs réalisent un parcours loin d’être négligeable en Challenger Pro League. Et du côté de l’avenir, les signaux sont, eux aussi, de plus en plus encourageants.

Avec notamment Tibe De Vlieger et Matties Volckaert, on compte déjà en 2026 plusieurs joueurs dans le noyau A qui ont été promus depuis les espoirs et qui engrangent du temps de jeu au plus haut niveau. Tous deux prennent même de plus en plus d’importance chez les Buffalos.

La Gantoise croit pleinement en l’avenir

Cela en dit long sur la qualité de la formation et sur la passerelle actuellement mise en place dans la ville Artevelde. Et dans les mois, voire les années à venir, d’autres jeunes pourraient encore rejoindre le noyau A. Le club semble en tout cas bien décidé à poursuivre dans cette voie.

La Gantoise offre un premier contrat pro à Rayan Garcia

Rayan Garcia (16 ans) a signé son premier contrat professionnel avec La Gantoise. "Il évolue avec les U18 du club et est également international belge chez les jeunes. Il est désormais lié au club jusqu’en 2029," écrit La Gantoise dans un communiqué


"Rayan est un joueur de flanc gauche. Gaucher, il peut évoluer aussi bien comme ailier que comme back et avale les kilomètres sur son flanc grâce à son gros volume de course. Avec Preben Blondeel, Rayan s’est qualifié avec les U17 belges pour la prochaine Coupe du monde et le prochain Euro."

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