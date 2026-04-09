"On n'a pas trouvé de solutions pour aider Cornelis" : Mario Kohnen revient sur sa nomination comme T1

Mario Kohnen s'est exprimé pour la première fois en conférence de presse ce jeudi en tant qu'entraîneur intérimaire du Sporting de Charleroi.

Suite au limogeage d'Hans Cornelis ce mardi, Mario Kohnen fait tout pour préparer au mieux le prochain match des Zèbres. "J’ai vécu trois jours super intensifs, vous pouvez imaginer. On doit préparer un match très important pour retomber dans une spirale positive", a-t-il déclaré selon Sudinfo.

Le Sporting de Charleroi affrontera l'Antwerp ce vendredi soir. Une rencontre où le club carolo espère relancer une bonne dynamique, après 10 matchs de suite sans s'imposer. Une victoire est d'autant plus importante pour ne pas voir les concurrents prendre de l'avance dans les Europe Playoffs.

L'entraîneur a appris la nouvelle de sa nomination en tant que T1 intérimaire alors qu'il fêtait le lundi de Pâques en famille. "Je dois vraiment féliciter mon staff… et le groupe, parce que ce n’était pas une situation facile", a-t-il tenu à souligner.

"Un coach qui part, c’est toujours une perte pour tout un groupe. On n’a pas trouvé des solutions pour aider Hans à fond, c’est la réalité et la responsabilité de tout le monde y compris le staff toujours en place", a-t-il reconnu avant d'ajouter : "Maintenant, il faut regarder vers l’avant."

Pas de révolution

Il n'y aura pas de révolution tactique avant ce match de vendredi : "On va changer, mais ce sont des petites nuances. Il faut absolument changer quelques détails parce que certaines choses n’allaient pas, sans quoi on n’en serait pas là. J'imagine un match serré, pas très ouvert."





Sa philosophie est claire : "J’aime avoir le ballon et être très actif dans le jeu. On doit être courageux dans nos choix. On doit faire des choix courageux, sinon on reste là où on est."