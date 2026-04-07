Surprise au Mambourg : le Sporting Charleroi vire Hans Cornelis avec effet immédiat !

Hans Cornelis n'a pas résisté à la défaite à Westerlo en ouverture des Champions Play-Offs. L'entraîneur du Sporting Charleroi est limogé !

Le Sporting Charleroi avait réalisé un mois de janvier exceptionnel, avec des victoires face au Club de Bruges en Coupe de Belgique, puis contre le Standard, l'Antwerp et Saint-Trond en championnat.

Partis potentiellement pour une grande saison, les Zèbres se sont ensuite effondrés. Une élimination de la Croky Cup face à l'Union, et une série en cours de dix matchs sans victoire toutes compétitions confondues.

Onzième seulement de la phase classique, Charleroi espérait relever la tête en Europe Play-Offs et retrouver la dynamique en place lors de l'intronisation de Hans Cornelis au poste d'entraîneur principal.

Le Sporting Charleroi se sépare de Hans Cornelis !

La magie n'aura cependant pas eu lieu pour les Carolos, battus 2-0 au terme d'une rencontre au terme de laquelle l'arbitrage aura une nouvelle fois animé les débats.



La défaite de trop, selon Mehdi Bayat, qui veut tenter d'insuffler l'électrochoc nécessaire avant la fin de saison et qui a pris la décision de limoger Hans Cornelis. Selon les informations de nos confrères de la Dernière Heure, la direction de Charleroi devrait s'exprimer dans un communiqué d'ici à la fin de la journée.