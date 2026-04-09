Pourquoi le Club de Bruges fera la Une de toutes les chaînes internationales pendant la Coupe du monde

Cet été, le Club de Bruges fera parler de lui dans le monde entier. Pendant la Coupe du monde, ESPN diffusera un reportage sur la façon dont les supporters du club ont fait de la chanson "Seven Nation Army" leur hymne, repris dans de nombreux stades dans le monde entier.

Les enregistrements de ce documentaire ont été réalisés avec l'aide de la société de production bruxelloise de Johan Dobbelaere. Il a collaboré avec le journaliste canadien Mike Farrell, fasciné par l'utilisation massive de la chanson dans les stades du monde entier.

D'après ses recherches, la chanson emblématique des White Stripes est "née" à Bruges. En 2003, les supporters l'ont entonnée pour la première fois après un but lors d'un match européen contre l'AC Milan, et elle est rapidement devenue une tradition bien ancrée au stade Jan Breydel.

"Mike Farrell entendait souvent Seven Nation Army lors des matchs de NBA. Intrigué, il voulait connaître l'origine de cet hymne sportif", explique Johan Dobbelaere dans les colonnes du Krant van West-Vlaanderen. "Ses recherches ont révélé que ce sont les supporters du Club de Bruges qui l'ont chanté pour la première fois, en 2003."

Bruges au cœur d'un reportage diffusé à l'international pendant le Mondial

La popularité de l'hymne ne s'est pas limitée à la Belgique. "Quand les supporters de l'AS Roma l'ont entendue, ils l'ont adoptée. Elle est même devenue l'hymne de l'équipe nationale italienne. Quand l'Italie est devenue championne du monde en 2006, le phénomène a vraiment pris son envol. Aujourd'hui, les équipes américaines l'utilisent aussi. C'est devenu un phénomène mondial, mais tout a commencé avec les supporters du Club."

Pour ce reportage, de nombreux tournages ont eu lieu à Bruges, sur la place Saint-André ou dans le stade. "J'ai filmé avant et pendant le match contre Anderlecht à la demande de Mike Farrell. Heureusement, le Club a marqué deux buts, ce qui a permis aux supporters de laisser éclater leur joie", a déclaré Johan Dobbelaere.





Le documentaire doit non seulement raconter l'histoire de la chanson, mais aussi mettre la ville en lumière. "C'est une promotion inestimable pour Bruges", assure-t-il. "Nous avons filmé les plus beaux endroits, et bientôt Mike Farrell interviewera Jack White, guitariste et chanteur de The White Stripes, pour recueillir son avis."