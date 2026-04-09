Réforme du championnat : Gand saisit les tribunaux et pourrait entraîner des changements majeurs

La Gantoise lance une offensive contre la Pro League et entame des poursuites judiciaires concernant la réforme du championnat. Les Buffalos ont engagé deux procédures distinctes pour faire valoir leurs droits.

La Gantoise aurait préféré trouver une solution à l'amiable, mais se dit contrainte d'intervenir dans les colonnes de Het Nieuwsblad. Au sein du club gantois, beaucoup de têtes pensantes estiment que la Pro League ne tient pas suffisamment compte des accords précédents.

Le cœur du conflit réside dans le vote de février 2025, lors duquel un ensemble de réformes avait été approuvé. Selon La Gantoise, les quotas pour les équipes U23 en Challenger Pro League faisaient partie intégrante de l'accord et étaient essentiels pour obtenir une majorité des deux tiers.

Suite à l'intervention de l'Autorité belge de la concurrence, ces quotas sont désormais menacés. Gand estime que l'accord dans son intégralité doit être réexaminé. La Pro League, quant à elle, maintient que seuls les quotas sont remis en question, et non le format de la Jupiler Pro League et l'arrêt des play-offs, par exemple.

Gand porte l'affaire devant les tribunaux

La Gantoise engage donc une procédure en deux temps : une procédure sommaire devant le Tribunal de l'entreprise et une procédure de saisine de l’Autorité belge de la concurrence. L’objectif est clair : le retour à un championnat à seize clubs avec des Play-offs dès la saison 2027-2028.



Par ailleurs, il semble quasiment certain que la saison 2026-2027 se déroulera bien avec dix-huit équipes, sans Play-offs. Mais la pérennité de ce format reste incertaine. D'autres grands clubs, comme le Sporting d'Anderlecht et le Racing Genk, suivent la situation avec attention et sont ouverts à un retour avec seize clubs et des Play-offs.