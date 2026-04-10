Encore parmi les trois forfaits face à Gand : Jérémy Taravel en dit plus sur la blessure d'Ilay Camara

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Photo: © photonews
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Anderlecht sera attendu au tournant contre La Gantoise. Jérémy Taravel ne peut toujours pas compter sur un noyau au complet.

Trois défaites en trois matchs depuis sa confirmation comme T1 : Jérémy Taravel et ses joueurs seront sous pression contre Gand. Mais il temporise : "A Anderlecht, la pression est présente même après une seule défaite. Un club comme le nôtre se doit d'être performant à chaque match. C'est à nous maintenant d'inverser cette tendance. J'aime aussi le football pour cette pression", explique l'entraîneur du Sporting en conférence de presse, cité par Het Nieuwsblad.

Le match contre La Gantoise, l'occasion parfaite pour se relancer ? "En étant sixièmes au classement, nous ne pouvons pas nous permettre de juger les autres équipes. Il nous appartient de les rattraper. Ce seront tous des matchs importants où nous devons prendre le maximum de points. Un duel comme celui contre Gand est décisif pour la suite des Playoffs".

Où reste Ilay Camara ?

Trois joueurs sont d'ores et déjà forfaits pour la rencontre. Danylo Sikan, César Huerta et Ilay Camara sont toujours blessés. Le dernier cité nourrit quelques questions, Anderlecht n'ayant officiellement rien communiqué à son sujet.

Taravel en a dit un peu plus et se montre rassurant : "Ilay souffre toujours d'une blessure aux ischio-jambiers. Il est en voie de guérison et pourrait être de retour la semaine prochaine".


Ce n'est pas son premier pépin physique de la saison : "C'est un joueur explosif doté d'un physique impressionnant. Ce n'est pas de sa faute, car Ilay prend grand soin de lui et vit pour son sport. Il devrait pouvoir enchaîner les matchs sans problème musculaire".

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