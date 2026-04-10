On connaît le deuxième club promu en D1A... grâce à l'AS Eupen !

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Photo: © photonews

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Alors qu'il ne jouait pas ce vendredi soir, le KV Courtrai est mathématiquement assuré de la deuxième place et donc de monter en D1A.

On savait déjà depuis de longues semaines que le SK Beveren, sacré champion, serait la première des deux équipes automatiquement promue en D1A la saison prochaine. Un deuxième club allait suivre, à savoir celui qui s'assurerait de finir deuxième au classement en Challenger Pro League.

Le KV Courtrai pouvait valider son ticket ce week-end en cas de résultat, justement, en déplacement à Beveren ce samedi. Mais cette tâche compliquée n'aura finalement pas lieu d'être car le match de ce vendredi a assuré aux Kerels la deuxième place, sans jouer. 

Eupen continue de rêver aux Promotions Playoffs 

L'AS Eupen recevait en effet le Beerschot, qui rêvait toujours d'aller titiller Courtrai et la deuxième place. Et les Pandas ont tout donné, jusqu'à arracher le partage dans les arrêts de jeu (3-3) pour prendre un point et, surtout, priver le Beerschot de deux points.

Avec 61 points et encore une journée à jouer, le Beerschot peut pourtant toujours rattraper Courtrai au classement mais les deux victoires supplémentaires des Flandriens les assurent de rester devant au classement, et donc d'être promus. 

Lire aussi… Pour fixer le RFC Liège et le deuxième montant direct ? Tout les yeux rivés sur Eupen
Eupen, de son côté, peut toujours espérer disputer les barrages pour le dernier ticket pour la montée, auquel participeront le Beerschot et Lommel. Le Patro Eisden, Liège et Lommel se disputeront les deux derniers tickets pour ces Promotion Playoffs. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 30 82 26 4 0 71-22 49 G G P G G
2. KV Courtrai KV Courtrai 30 64 20 4 6 58-31 27 G P G P G
3. Beerschot Beerschot 31 61 18 7 6 50-30 20 G G G G P
4. Lommel SK Lommel SK 30 53 15 8 7 58-43 15 P P P G G
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 31 48 13 9 9 40-40 0 P P G P P
6. FC Liège FC Liège 30 47 14 5 11 40-38 2 P P P P G
7. Eupen Eupen 31 47 12 11 8 43-34 9 P G P G P
8. KSC Lokeren KSC Lokeren 31 41 10 11 10 47-44 3 P G G P P
9. La Gantoise La Gantoise 30 40 12 4 14 41-48 -7 P P P G P
10. RFC Seraing RFC Seraing 31 35 8 11 12 36-44 -8 G P P G P
11. Lierse SK Lierse SK 30 34 9 7 14 33-41 -8 G G P P P
12. Francs Borains Francs Borains 30 33 9 7 14 31-41 -10 P G P G G
13. RWDM Brussels RWDM Brussels 30 33 8 9 13 47-50 -3 P G P P P
14. Jong Genk Jong Genk 30 29 7 8 15 39-56 -17 P P P G P
15. RSCA Futures RSCA Futures 30 28 6 10 14 40-53 -13 P P P P P
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 31 18 4 6 21 32-55 -23 P P P P P
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 30 16 3 7 20 26-62 -36 P P P P P
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