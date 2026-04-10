On connaît le deuxième club promu en D1A... grâce à l'AS Eupen !

Alors qu'il ne jouait pas ce vendredi soir, le KV Courtrai est mathématiquement assuré de la deuxième place et donc de monter en D1A.

On savait déjà depuis de longues semaines que le SK Beveren, sacré champion, serait la première des deux équipes automatiquement promue en D1A la saison prochaine. Un deuxième club allait suivre, à savoir celui qui s'assurerait de finir deuxième au classement en Challenger Pro League.

Le KV Courtrai pouvait valider son ticket ce week-end en cas de résultat, justement, en déplacement à Beveren ce samedi. Mais cette tâche compliquée n'aura finalement pas lieu d'être car le match de ce vendredi a assuré aux Kerels la deuxième place, sans jouer.

Eupen continue de rêver aux Promotions Playoffs

L'AS Eupen recevait en effet le Beerschot, qui rêvait toujours d'aller titiller Courtrai et la deuxième place. Et les Pandas ont tout donné, jusqu'à arracher le partage dans les arrêts de jeu (3-3) pour prendre un point et, surtout, priver le Beerschot de deux points.

Avec 61 points et encore une journée à jouer, le Beerschot peut pourtant toujours rattraper Courtrai au classement mais les deux victoires supplémentaires des Flandriens les assurent de rester devant au classement, et donc d'être promus.

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Eupen, de son côté, peut toujours espérer disputer les barrages pour le dernier ticket pour la montée, auquel participeront le Beerschot et Lommel. Le Patro Eisden, Liège et Lommel se disputeront les deux derniers tickets pour ces Promotion Playoffs.