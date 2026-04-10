"On doit éviter tout contact avec le groupe" : un absent contre Charleroi à cause d'un... "passeportgate"

Début de la deuxième journée des Europe Play-Offs ce vendredi soir, avec une rencontre entre le Sporting Charleroi et le Royal Antwerp. Les Anversois seront privés de Gyrano Kerk, indisponible en raison de problèmes de passeport.

Pour Charleroi (17 points) comme pour l’Antwerp (18 points), ce vendredi soir pourrait bien être déjà la dernière chance de décrocher une place en Coupe d’Europe, puisque le leader, Genk (24 points), pourrait bien creuser un trop grand écart lors de sa réception de Louvain.

Il s’agira donc d’une rencontre terriblement importante pour les deux équipes, ainsi que pour Mario Kohnen, fraîchement intronisé en remplacement de Hans Cornelis, et Joseph Oosting. L’entraîneur anversois sera d’ailleurs privé d’un pion important pour cette rencontre : Gyrano Kerk.

L’ailier est en effet visiblement impliqué dans le "passeportgate" qui a éclaté aux Pays-Bas. Le problème est lié à la validité de la nationalité surinamaise utilisée pour obtenir des papiers, ce qui soulève des doutes sur la légalité de son statut de joueur professionnel.

Quand Gyrano Kerk pourra-t-il revenir ? Telle est la question...

Déjà absent la semaine dernière contre Genk, il le sera donc également à Charleroi. "Le club fait tout son possible, mais malheureusement, cela se passe au-dessus de nous, notamment au sein de la FIFA. Ils en souffrent également aux Pays-Bas. Gyrano n'est même pas autorisé à s'entraîner avec le groupe", déplorait Joseph Oosting en conférence de presse.

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"Il travaille en individuel, nous séparons donc notre staff technique. Nous devons éviter tout contact avec ses coéquipiers dans le vestiaire. C'est très contrariant pour le club et pour Gyrano. Nous sommes en contact quotidien avec les autorités compétentes. J'espérais qu'il puisse être présent à Charleroi, mais cela n'a pas été possible", a conclu Joseph Oosting.