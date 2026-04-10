Seraing hors de tout danger dès ce week-end ? L'événement serait presque historique pour les Métallos

Seraing va-t-il assurer son avenir en Challenger Pro League dès ce week-end ? Il faudra commencer par une victoire à Lokeren, ce vendredi soir, et espérer des accrocs des Francs Borains et du RWDM. Les Métallos joueraient alors la dernière journée pour du beurre pour la première fois en six ans !

Ce vendredi soir est crucial pour le RFC Seraing. Les troupes d'Arnauld Mercier pourraient faire un très grand pas vers leur maintien en Challenger Pro League en cas de victoire sur la pelouse de Lokeren.

Sur une série de sept matchs sans défaite (sans compter le forfait face à Courtrai, causé par un incendie au Pairay), les Métallos sont sortis de la zone rouge depuis quelques semaines, mais peuvent se mettre hors de tout danger alors que la saga de la réforme du championnat ne cesse de rebondir.

Ce maintien pourrait même être assuré mathématiquement ce week-end, si Seraing s'impose au Daknam et que les Francs Borains et le RWDM ne l'emportent pas face aux U23 de Genk et d'Anderlecht.

Seraing peut se sauver avant la dernière journée pour la première fois en six ans

Il s'agirait d'un petit événement pour les Métallos qui, toujours à la limite de la zone rouge, n'ont plus joué un match officiel sans avoir la crainte de descendre depuis six ans !



Le maintien de Seraing ne devrait cependant pas pousser le RFB et le RWDM vers la bascule en D1 ACFF, puisque dans cette série à 17 équipes, le plus facile est peut-être d'uniquement faire descendre l'Olympic Charleroi, bon dernier, et d'accueillir les promus pour retrouver un nombre pair d'équipes. Et c'est aussi ce qu'on se dit, selon certaines indiscrétions, dans les rangs de la Pro League.