Le verdict final est tombé concernant le match Seraing - Courtrai annulé pour un incendie au Pairay

Le dossier du match annulé entre Seraing et Courtrai est clos. La victoire des Kerels par forfait a été confirmée par la Cour belge d'Arbitrage pour le Sport, ce mardi.

Le 21 février dernier, la rencontre de Challenger Pro League entre Seraing et Courtrai n'avait pas pu se dérouler en raison d'un incendie au Pairay.

Un temps reportée de quelques minutes, cette partie avait plus tard été annulée et remise à une date ultérieure, l'arbitre et les responsables de la rencontre ayant décidé que la sécurité de tout le monde ne pouvait plus être garantie.

De leur côté, les Courtraisiens ont estimé que le club de Seraing n'avait pas fait le maximum pour que la rencontre ait lieu et ont saisi la voie judiciaire. Le Conseil disciplinaire avait tranché dans le même sens et accordé la victoire par forfait aux Kerels.

Le forfait de Seraing contre Courtrai acté par la CBAS

Le club métallo avait ensuite interjeté appel auprès de la CBAS, en vain. Ce mardi, la Cour belge d'arbitrage pour le sport a confirmé la victoire par forfait de Courtrai.

"Le KV Kortrijk prend acte de cette décision et la considère comme la confirmation logique d'une affaire où les responsabilités étaient claires dès le départ", indique le club flandrien, qui garde donc ses quatre points d'avance sur le Beerschot, dans un communiqué.



