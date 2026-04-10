Nouveau chapitre dans la saga du format de la Pro League : quelles sont les chances de tout changer encore ?

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La bataille autour de la réforme du championnat atteint un nouveau pic, alors que La Gantoise saisit la justice. Le club veut rouvrir le dossier de la réforme, y compris la suppression des Play-offs, et dégaine l'artillerie lourde sur le plan juridique.

Le cœur du dossier se situe dans le vote de 2025, au cours duquel le nouveau format à 18 équipes a été approuvé, en même temps que le quota de quatre équipes U23 en Challenger Pro League. Selon La Gantoise, ces deux éléments formaient un tout. "On ne peut pas simplement modifier une partie sans réexaminer le reste", annonce le club. Sur le fond, cela est vrai, puisque cette réforme avait été votée en un bloc indissociable.

C'est précisément là que La Gantoise estime avoir sa meilleure carte à jouer. Comme le quota des U23 a entre-temps été modifié sous la pression générale, le club avance que l'accord initial est juridiquement fragilisé. Ce principe "d'unité et d'indivisibilité" pourrait bien être la clé pour remettre l'ensemble de la réforme sur la table.

Pour y parvenir, La Gantoise opte pour une stratégie marquante en lançant trois procédures en parallèle : devant le tribunal de l'entreprise, l'Autorité belge de la concurrence et la Cour belge d'arbitrage pour le sport. Le raisonnement est simple : une seule victoire pourrait suffire à faire vaciller tout l'édifice.

La Gantoise peut parvenir à ses fins, dit-on

Au sein du club, un optimisme prudent règne quant aux chances de succès. En externe aussi, on reconnaît que l'argumentation n'est pas dénuée de poids. De plus, de plus en plus de clubs exprimeraient des doutes sur le nouveau format, ce qui ne fait qu'accroître la pression sur la Pro League.

Les conséquences potentielles sont importantes. Si la réforme devait être rouverte, cela pourrait mener à un nouveau vote, voire à une refonte du format de la compétition. Sportivement, l'impact pourrait être lourd, avec d'éventuelles relégations supplémentaires ou une structure adaptée.

Lire aussi… Sclessin presque vide en Europe Play-Offs ? "C'est à nous de remplir le stade avec un football assez excitant"

À court terme, rien ne change toutefois. Le format prévu pour 2026-2027 tient pour l'instant toujours. Mais les prochaines semaines seront cruciales : une décision rapide en référé pourrait relancer totalement le débat. Une chose est claire : le dernier mot sur la réforme du championnat est encore loin d'être prononcé.

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