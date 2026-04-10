Un air de déjà-vu : le Standard connaît son adversaire pour son premier amical de préparation à 2026-2027

Pour la troisième fois consécutive, le Standard débutera sa série de matchs amicaux de préparation sur la pelouse d'Aubel, le 1er juillet prochain. Une nouvelle déjà confirmée par le club pensionnaire de D3 ACFF.

Les Play-Offs viennent à peine de commencer, mais les clubs de Pro League pensent déjà à l'organisation de la saison prochaine, et surtout à la préparation d'avant-saison, avec les matchs amicaux et les éventuels stages à l'étranger.

Ces deux dernières années, le Standard avait pris l'habitude de débuter sa préparation sur la pelouse d'Aubel, pensionnaire de D3 ACFF. Un club dans lequel les Rouches et leurs supporters avaient été très bien reçus.

Il est donc assez logique que la nouvelle tradition soit perpétuée en été. L'information a été confirmée par Aubel, les Siropiers recevront le Standard de Liège pour la troisième fois consécutive.

Le Standard à Aubel en amical pour la troisième fois de suite

C'est le 1er juillet que les joueurs de Vincent Euvrard se rendront au stade Jean-Marie Doome, avec un coup d'envoi prévu à 18h30 pour y défier le cinquième de D3 ACFF série B.



La saison dernière, le Standard de Mircea Rednic s'était imposé 0-3 à Aubel, tandis que les Rouches d'Ivan Leko s'étaient imposés sur le score de 0-5 en 2024. Là ne sera pas l'essentiel de cette première rencontre de préparation, évidemment.