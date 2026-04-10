Un jeune talent de Neerpede signe son premier contrat professionnel à 15 ans

Le RSC Anderlecht a annoncé la signature d'un premier contrat professionnel pour Hidde Sysmans, jeune milieu de terrain U16.

Métronome au milieu de terrain avec les U16 de Neerpede, Hidde Sysmans (15 ans) a signé son premier contrat professionnel à Anderlecht. C'est ce que le club bruxellois a annoncé via ses canaux officiels, ce vendredi soir.

"Hidde Sysmans (15 ans, 04/07/2010) vient de signer son tout premier contrat professionnel. Le jeune médian axial, qui est doté d’une bonne intelligence de jeu et d’une bonne technique des deux pieds, est maintenant récompensé de ses efforts et de sa persévérance", lit-on.

Sysmans rêve de jouer au Lotto Park

"Hidde est un garçon intelligent sur le terrain, mais aussi en dehors. Arrivé au Sporting chez les U13, il suit avec succès ses études au Sint-Niklaasinstituut, l’une de nos écoles partenaires. Un succès qu’il connaît aussi sur les pelouses avec trois titres nationaux consécutifs (U13, U14 & U15)".

Le jeune joueur lui-même a réagi à ce premier contrat : "C'est un jour très important pour moi. J'ai toujours rêvé de devenir footballeur pro. C'est formidable de pouvoir signer mon premier contrat ici. Le RSCA est synonyme de beau football. Ici, on apprend à toujours vouloir gagner", déclare-t-il.



"Si on ne veut pas gagner, on n’ira pas loin. Le RSCA compte énormément pour moi. J’ai déjà passé quatre années ici et j’y ai beaucoup appris. J’adore ce sport, tout comme mon père et mon frère. Ma plus grande motivation, c’est ma famille. Je veux les rendre heureux. Mon rêve, c’est de jouer un jour au Lotto Park", conclut Sysmans.