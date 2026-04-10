"Une symbiose unique" : Aston Villa retrouve son duo de Diables Rouges, Rudi Garcia ses maux de tête

"Une symbiose unique" : Aston Villa retrouve son duo de Diables Rouges, Rudi Garcia ses maux de tête
Photo: © photonews

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Le retour de blessure de Youri Tielemans, et donc de son association avec Amadou Onana dans l'entrejeu, fait beaucoup de bien à Aston Villa. En quart de finale de l'Europa League face à Bologne, les deux Diables Rouges ont évolué ensemble et ont brillé.

Pour la deuxième fois seulement en 2026, Amadou Onana et Youri Tielemans étaient alignés ensemble à Aston Villa, ce jeudi soir en quarts de finale de l'Europa League à Bologne (victoire 1-3). Les deux milieux de terrain ont manqué une longue série de matchs à cause de problèmes physiques, ce qui a perturbé leur association.

De retour, le duo de Diables Rouges a immédiatement brillé. Tielemans, en particulier, s'est illustré avec deux passes décisives sur coup de pied arrêté, l'un de ses atouts majeurs.

Devant la presse après la rencontre, Amadou Onana a souligné l'importance de son coéquipier et compatriote, et le bien que son retour fait à l'ensemble du groupe des Villans. "Les coups de pied arrêtés, c'est son point fort. Il nous apporte cette précision qui nous manquait."

Amadou Onana - Youri Tielemans, le retour d'un duo qui tourne très bien

Ayant évolué ensemble à 57 reprises toutes compétitions confondues, que ce soit à Aston Villa ou chez les Diables Rouges, les deux hommes se connaissent particulièrement bien. "Nous sommes très complémentaires et avons une excellente entente en dehors du terrain. Sur le terrain, nous avons une symbiose unique, que je ne retrouve avec personne d'autre."

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Le club de Birmingham espérera donc que les deux Belges resteront en forme physiquement d'ici la fin de la saison. Et en vue de la Coupe du monde, ce retour en forme risque de causer quelques maux de tête à Rudi Garcia, quand on sait que Nicolas Raskin et d'autres prétendent aussi à une place de titulaire au milieu de terrain, près de l'inamovible Kevin De Bruyne.

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