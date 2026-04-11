Olivier Renard a-t-il bel et bien eu du flair ? "Il est promis à de grandes choses"

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Photo: © photonews
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Mihajlo Cvetkovic s'impose progressivement comme l'attaquant qui manquait tant au RSC Anderlecht. En sélection U19 aussi, le Serbe a été un élément crucial dans la qualification pour l'Euro.

L'attaquant n'est pas seulement important pour les U19 serbes, il est aussi le capitaine de sa génération. “C'est vraiment un joueur important pour notre équipe”, affirme le sélectionneur Gordan Petric auprès de La Dernière Heure. “En tant que capitaine, il est extrêmement influent, autant par ses qualités que par sa personnalité.”

Sur le terrain, Cvetkovic s'est particulièrement illustré lors des qualifications. “Il a ouvert le score contre l'Angleterre et inscrit l'unique but face à la Pologne”, poursuit Petric. “Ce leadership, il l'a toujours eu, non seulement sur le terrain mais aussi en dehors.”

Son caractère est également salué. “Il est un peu timide, humble et très attaché à la famille”, souligne-t-on. “Mais surtout, c'est un bon gars, quelqu'un qui donne beaucoup à ses coéquipiers". Arrivé très jeune, Cvetkovic était un pari de la part d'Olivier Renard, parfois critiqué mais qui semble avoir eu du flair sur ce coup.

Mihjalo Cvetkovic est très apprécié au pays 

Fait marquant, Cvetkovic est revenu sans problème avec les U19, malgré des sélections antérieures avec l'équipe A. “Tout le monde sait qu'il a de la qualité et qu'il est un joueur qui a le niveau pour l'équipe A”, dit Petric. “Ce qu'il montre à Anderlecht et avec nous le confirme pleinement.”

S'il est parfois utilisé sur le flanc à Anderlecht, son sélectionneur le préfère dans l'axe. “Pour moi, il est le plus à l'aise en pointe, mais il peut jouer partout”, explique Petric. “Il lit le jeu à merveille et a besoin de peu d'occasions pour marquer".

Les attentes sont donc élevées. “Dans les prochains mois, il va prouver qu'il est destiné à accomplir de grandes choses”, conclut Petric. “Si je dois le comparer, je pense à Gerd Müller". De sacrés éloges, qui ne demandent que confirmation sous le maillot anderlechtois.

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