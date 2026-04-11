Saint-Etienne a pensé à un coach de Jupiler Pro League cet hiver !

L'AS Saint-Etienne s'est séparé d'Eirik Horneland en janvier dernier. Et à l'époque, les Verts avaient pensé à un coach belge pour lui succéder.

C'est une information qui nous vient du Laatste Nieuws : selon nos confrères néerlandophones, l'AS Saint-Etienne avait en effet placé Wouter Vrancken tout en haut de sa liste de candidats en janvier dernier, après s'être séparé d'Eirik Horneland.

Le travail de Vrancken à Saint-Trond, à l'époque 2e de Jupiler Pro League, a en effet séduit la direction stéphanoise qui n'a bien sûr pu que se féliciter d'avoir été chercher Lucas Stassin à Westerlo. L'ASSE avait contacté le coach des Canaris, qui avait été "charmé" de cet intérêt, affirme Het Laatste Nieuws.

Vrancken prolongera-t-il à STVV ?

Si "Sainté" est actuellement en Ligue 2, l'objectif était clair : la remontée, qui semble en bonne voie, les Verts étant 2e du championnat. Mais un départ en cours de saison n'était pas au programme pour Wouter Vrancken, conscient que STVV vit quelque chose de particulier.

L'objectif est clair : un ticket européen avec les Canaris. Et après ? La vie de famille de Vrancken dans le Limbourg pourrait bien le pousser à y prolonger mais ce genre d'intérêt pourrait également le convaincre d'une première pige à l'étranger.

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Wouter Vrancken est cependant en fin de contrat. Il aurait reçu une offre le mois passé, nous apprend Het Laatste Nieuws, et elle serait très appréciable. Mais Vrancken a récemment changé d'agent, et signé en faveur d'un célèbre agent français ; l'étranger semble donc une véritable option...