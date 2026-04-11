"Salaire exorbitant demandé" : l'entourage d'un Diable Rouge pointé du doigt après des négotiations difficiles

Chafik Ouassal
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"Salaire exorbitant demandé" : l'entourage d'un Diable Rouge pointé du doigt après des négotiations difficiles

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Malgré une saison en dents de scie, le jeune belge arrivé de La Gantoise l'été dernier, a tout récemment prolongé son contrat avec l'Ajax, mettant fin à un long feuilleton.

Il ne restait qu'un an de contrat à Jorthy Mokio avec l'Ajax, et les discussions concernant une prolongation de contrat avançaient difficilement. Finalement, le milieu défensif a décroché un nouveau bail qui le lie au club d'Amsterdam jusque mi 2031.

Toutefois, la raison de ces "discussions difficiles" viennent d'être mises en lumière par le chroniqueur Henk Spaan, qui pointe l'entourage du joueur : "Jordi Cruijff a déclaré que Mokio s'était lui-même rendu au club pour dire qu'il voulait rester au club, après des négociations avec je ne sais qui au cours desquelles un salaire exorbitant avait été demandé", indique-t-il dans le journal Het Parool.

Le père du joueur l'aurait poussé à un départ de l'Ajax

Du côté du Telegraaf, l'entourage direct du joueur est pointé du doigt : "Il a dix-huit ans, il peut donc décider lui-même. Son père est décrit comme un homme assez atypique, qui poussait à un départ de l'Ajax. Mokio avait un contrat jusqu'en 2027, ce qui signifie qu'ils auraient dû le vendre l'été prochain s'ils ne pouvaient pas prolonger son contrat", explique Mike Verweij qui suit le club pour le compte du média néerlandais.

"Jordi Cruijff s’est entretenu avec le garçon à plusieurs reprises, et celui-ci a lui-même indiqué qu’il était ouvert à une prolongation. Cela n'a pas plu du tout à son père. Grâce aux discussions avec Cruijff et au projet d’avenir qui a été esquissé, il a tout de même signé", poursuit Verweij.

Lire aussi… Mika Godts, vendu dès cet été ? L'Ajax veut l'éviter mais un scénario rend un transfert plausible
Mokio joue au poste de milieu de terrain défensif. La question est de savoir si les Amstellodamois ont trouvé "le numéro 6" qu'ils recherchaient : "Il peut aussi jouer arrière gauche, mais je le vois plutôt comme milieu défensif. Il y a encore beaucoup à dire et il doit encore s'améliorer considérablement, mais c'est sans aucun doute un très grand talent. Mais le club va tout de même également chercher un numéro 6", confirme enfin le journaliste.

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