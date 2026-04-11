Une superstar prête à sortir de sa retraite internationale pour jouer la Coupe du Monde 2026

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Photo: © photonews
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Luis Suarez a pris sa retraite internationale en 2024. Mais l'envie le titille de reporter le maillot de l'Uruguay.

Reverra-t-on Luis Suarez sous le maillot de l'Uruguay pour une dernière danse ? À 39 ans, le légendaire attaquant uruguayen est toujours en grande forme : la saison passée, il a inscrit 17 buts et délivré 17 passes décisives en 50 matchs toutes compétitions confondues.

Suarez a pris sa retraite internationale en 2024, décidé à laisser sa place à la génération suivante. Mais récemment, il a ouvert la place à un retour en vue de la Coupe du Monde 2026 : "Si on a besoin de moi, je ne dirai jamais non", affirmait-il après le match de l'Inter Miami contre Austin lors duquel il a offert un point à son équipe.

Luis Suarez devant "son" public à Miami ? 

"Depuis que j'ai pris ma retraite internationale, la flamme s'est un peu éteinte", regrette l'Uruguayen, auteur de 69 buts en 143 matchs avec la Celeste. "On garde de l'envie et des rêves, mais ce n'est plus pareil". 

L'Uruguay affrontera l'Arabie Saoudite, le Cap Vert et l'Espagne dans le groupe H. Hasard du tirage : deux de ces matchs auront lieu... à Miami, où Luis Suarez évolue depuis 2024. Ce serait donc une superbe façon pour lui de boucler la boucle. 


Reste à voir si Marcelo Bielsa, le sélectionneur de l'Uruguay, acceptera cette main tendue et fera appel à Suarez en mai prochain pour la Coupe du Monde... 

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