🎥 La phase décisive : le Club de Bruges méritait-il son penalty à Saint-Trond ?

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C'est sur penalty que le Club de Bruges a inscrit le but de la victoire, ce samedi soir à Saint-Trond. Une faute de main de Vanwesemael, qu'ont contesté les Trudonnaires. Christos Tzolis ne s'en est pas préoccupé pour marquer.

Le Club de Bruges a confirmé son bon début de Champions Play-Offs en s'imposant sur la pelouse d'un membre du podium, Saint-Trond, ce samedi soir.

Cela n'a cependant pas été une mince affaire pour les Brugeois, menés après l'ouverture du score de Ryotaro Ito à la 22e minute. Forcé de réagir après les petites blessures de Sabbe et Forbs, Ivan Leko a sorti Diakhon à la mi-temps, alors qu'il venait de monter à la demi-heure de jeu.

Quinze minutes absolument catastrophiques pour l'ailier français, tandis que son remplaçant, Hugo Vetlesen, a directement fait la différence en égalisant après deux minutes en seconde période.

Un penalty justifié pour Bruges à Saint-Trond ?

C'est ensuite sur penalty que le Club de Bruges a fait la différence. Un centre de Siquet, une reprise de la tête du même Vetlesen et une faute de main de Vanwesemael dans la surface.

Un penalty justifié pour les Blauw & Zwart ? Ce n'était pas l'avis des Trudonnaires, logiquement. Christos Tzolis n'en a eu que faire et a converti son essai pour permettre au Club de Bruges d'empocher trois nouveaux points cruciaux dans la course au titre, et probablement d'écarter déjà définitivement Saint-Trond, désormais relégué à neuf unités.

Lire aussi… Monté.. puis sorti : Diakhon a totalement raté son match à Saint-Trond

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