"C'est irrespectueux" : la déclaration de Domenico Tedesco qui passe très mal en Turquie

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Photo: © photonews

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Fenerbahce s'est imposé 0-4 à Kayserispor hier. L'entraîneur local n'a pas apprécié les propos de Domenico Tedesco.

Domenico Tedesco a la cote en Turquie, où son boulot à la tête du Fenerbahce est apprécié. Le week-end passé, on l'avait laissé sur un moment de pure transe collective suite à la victoire dans le temps additionnel contre Besiktas. 

Ce week-end, la marge était plus importante sur le terrain de Kayserispor : Ngolo Kanté a fait le plus dur en ouvrant le score, lançant les visiteurs vers une victoire 0-4. En conférence de presse, Tedesco s'est montré satisfait de la domination de son équipe.

"Avoir la possession du ballon peut signifier que l'adversaire l'a abandonné et a reculé. Ce n'est pas une théorie nouvelle ; c'est une situation courante. Les équipes que l'on pourrait qualifier de 'plus petites' peuvent se retrancher derrière leur but et tenter de jouer en contre-attaque. C'est une tactique classique du football", a-t-il expliqué.

Tedesco trop présomptueux ?

Des mots qui n'ont pas plus à Erling Moe, l'entraîneur de Kayserispor : "Tedesco devrait se renseigner davantage sur le football turc. Kayserispor n'est pas une petite équipe, et Kayseri n'est pas une petite ville. C'est une ville fière. Parler ainsi en se basant uniquement sur le score ne sied pas à un entraîneur de Fenerbahçe. Nous trouvons cela irrespectueux", déplore-t-il, cité par le média turc Fanatik


"Voyons si Fenerbahçe – si c'est un club aussi important qu'il le prétend – peut mettre fin à sa longue disette de trophées cette saison ! Ils devraient se concentrer sur Fenerbahçe, et nous, nous nous concentrerons sur Kayserispor", a-t-il conclu. Domenico Tedesco a pourtant remporté la Supercoupe avec le Fener' cet hiver, mais Moe ne semble pas la considérer comme un trophée très probant.
 

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