Néo-Diable Rouge, il rêve de la Coupe du Monde mais sait qu'il devra finir la saison en force

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Photo: © photonews

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Mika Godts a découvert les Diables Rouges durant la trêve internationale de mars. S'il n'y a pas vraiment crevé l'écran, il conserve ses chances en vue de la Coupe du Monde.

Mika Godts (20 ans) a été repris pour la première fois par Rudi Garcia pour le stage des Diables Rouges aux USA en mars dernier. Le milieu offensif de l'Ajax Amsterdam était récompensé de sa superbe saison aux Pays-Bas, tout en profitant notamment de la blessure de Malick Fofana avec Lyon.

Depuis, il a repris sur le même rythme, avec un but et un assist lors des deux derniers matchs. Ce samedi, Godts a marqué son 15e but de la saison contre le Heracles Almelo. Des chiffres qui en font un candidat à un transfert dès l'été prochain.

Mika Godts ira-t-il au Mondial ? 

"Beaucoup de choses vont changer au club cet été et nous verrons bien quel rôle le club me réserve", déclare Mika Godts après la rencontre au micro d'ESPN après la rencontre. "Mais je ne veux pas partir, si c'est la question que vous me posez. Je veux remporter un trophée avec ce club".

Sa valeur marchande pourrait encore exploser si Godts vient à disputer la Coupe du Monde. Face au Mexique, l'ailier était titulaire, preuve que Garcia souhaitait le voir faire ses preuves. "Bien sûr que je veux aller au Mondial", affirme-t-il, tout en sachant qu'il a de la concurrence. "Il n'y a que des top joueurs. Rien que m'entraîner avec Kevin De Bruyne était magnifique, il est toujours très fort".

Lire aussi… "Salaire exorbitant demandé" : l'entourage d'un Diable Rouge pointé du doigt après des négotiations difficiles
Malheureusement pour lui, Godts n'a pas forcément plaidé sa cause avec une prestation un peu terne contre le Mexique. Au vu de la taille du groupe emmené aux USA et des absents en mars dernier, les chances de l'Ajacide sont minces. "Je ne peux que faire mon mieux à l'Ajax et nous verrons si c'est suffisant", conclut-il. 

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