Pas besoin de finale contre Eupen : le RFC Liège valide sa place dans les Playoffs !

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Photo: Nicolas Darimont

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Le RFC Liège a fait le boulot en s'imposant 0-2 chez les U23 de Gand. Les Promotions' Playoffs sont désormais une réalité.

Tout au long de son bon début de saison, le RFC Liège a de plus en plus entrevu les Promotions' Playoffs. Même lors des moments plus creux, les Sang et Marine ont gardé le cap sur l'objectif. Au calendrier, une date était cochée, celle de la dernière journée contre Eupen, une véritable finale contre le principal concurrent au top 6.

Mais le 3-3 des Pandas contre le Beerschot donnait aux Liégeois une occasion d'assurer la sixième place sans même disputer cette fameuse finale. Pour cela, encore fallait-il s'imposer contre les U23 de Gand. Gaëtan Englebert partait méfiant face à la meilleure équipe espoir de la série, qui avait déjà utilisé pas moins de 45 joueurs cette saison.

Message reçu cinq sur cinq par ses hommes. Après dix minutes, Alexis Lefebvre profitait déjà d'une grosse erreur gantoise pour ouvrir le score. Un but qui a prévalu pour toute la première mi-temps, permettant aux visiteurs de rentrer au vestiaire sur le score de 0-1.

Le RFC Liège beaucoup moins naïf

En deuxième mi-temps, il n'a pas fallu 20 secondes pour voir Liège sanctionner les largesses défensives gantoises en amorçant un 3 contre 2. Alexis Lefebvre n'a pas tremblé pour s'offrir un doublé et prendre une option sur la victoire.

Malgré la réaction des jeunes Buffalos, le RFC Liège est resté solide jusqu'au bout pour acter sa place dans le top 6. Les protégés de Rocourt disputeront donc bien les Promotions' Playoffs contre le Beerschot et Lommel, tandis que le Patro Eisden et Eupen se disputeront à distance le dernier ticket dans une semaine, avec un avantage d'un point pour les troupes de Stijn Stijnen.

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