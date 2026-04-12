Renforcé par trois habitués du noyau A, le SL16 FC remporte un match crucial pour sa survie en D1 ACFF

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Photo: © photonews

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Les U23 du Standard se sont imposés là où il ne fallait absolument pas flancher, ce dimanche contre l'Union Namur. Victoire 3-1 du SL16 FC, renforcé par trois (anciens) joueurs du noyau A.

Ce dimanche, le SL16 FC disputait une rencontre véritablement couperet pour son maintien en D1 ACFF face à la lanterne rouge, l'Union Namur, à domicile.

Une rencontre pour laquelle Stéphane Guidi a vu son noyau renforcé par les exclus du noyau A, Alexandro Calut et Léandre Kuavita, mais aussi par Daan Dierckx, revenu de blessure il y a quelques semaines sans reprendre sa place en défense centrale. Les trois joueurs étaient donc titulaires ce dimanche.

Et cela a payé pour les U23 du Standard, qui se sont imposés 3 buts à 1 face aux Namurois grâce à des réalisations de René Mitongo, Onésime Kalonji et Jordi Makiese. Un succès qui leur permet de prendre cinq points d'avance sur la dernière place et deux points d'avance sur Schaerbeek.

Meux gagne le derby, Schaerbeek enchaîne contre Stockay

Des Bruxellois qui, dans le même temps, se sont également imposés face à Stockay sur le score de 2-1, et qui enregistrent leur deuxième succès consécutif dans ces play-downs après celui face au SL16 FC, et qui n'ont pas non plus dit leur dernier mot dans la course au maintien.


En Play-Offs de promotion, le RFC Meux s'est imposé sur la pelouse de Habay-la-Neuve, 1-2. Les Meutis reviennent donc à un petit point de la quatrième place détenue par Habay, tandis que le trio de tête s'envole encore un petit peu plus.

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