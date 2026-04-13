Après son raté, Opoku savoure : "On a beaucoup ri de moi, ça m'a choqué"

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Photo: © photonews

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Il y a une semaine, Joseph Opoku faisait le (bad) buzz pour son énorme raté. Désormais, Zulte Waregem est mathématiquement sauvé et l'attaquant ghanéen a été l'homme du match : il savoure.

Rembobinons une semaine plus tôt, alors que Zulte Waregem concédait le partage (2-2) à domicile face au Cercle de Bruges. Joseph Opoku, l'attaquant flandrien, avait livré un bon match... gâché par un énorme raté. Son coach et ses coéquipiers avaient pris sa défense, mais visiblement, les critiques avaient agacé Opoku.

Car après la victoire de Zulte Waregem à Dender, lors de laquelle il a marqué deux buts, Joseph Opoku a tenu à mettre les points sur les "i". "Tout d'abord, où est mon trophée d'homme du match ?", lançait-il au micro de Sporza.

Joseph Opoku adresse un doigt d'honneur aux critiques 

"Je suis très satisfait car la semaine passée, j'ai été très critiqué pour mon raté. De telles expériences vous rendent plus fort, je suis resté calme et aujourd'hui, je marque deux fois. Je suis heureux de m'être repris de telle façon", se réjouissait le Ghanéen.

Certains joueurs prétendent toujours qu'ils ne prêtent pas attention aux réactions ; Opoku ne fait pas semblant. "J'ai été choqué des réactions, on a beaucoup ri de moi. Je sais que je suis un bon joueur et ça ne fait que me donner une motivation supplémentaire", assure l'attaquant de l'Essevee.


"J'ai remis les critiques à leur place. C'est mon doigt d'honneur à leur attention", conclut même Joseph Opoku de manière provocante. 

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